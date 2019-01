Spritbilist anholdt: Forsøgte at bestikke betjente med 1000 kroner

En bilist forsøgte at bestikke to betjente, efter han blev fanget med en promille på 2,0

Politibetjente i det sydvestjyske fik sig en usædvanlig oplevelse, da de stoppede en 32-årig mandlig bilist fra Letland.

Det skriver DR Syd.

- Vi fik en anmeldelse fra en bilist, der kørte bag den 32-årige. Bilisten synes, at den 32-årige mand slingrede noget.

- En patrulje fik ham standset ved Korskroen tæt på Varde og bad ham puste i alkometret. Og den viste så en promille på 2,0, siger vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Mads Leervad Dammark til DR Syd.

Manden fik øjeblikkeligt inddraget sit kørekort på grund af den høje promille, men her stoppede sagen ikke, for bilisten havde andre planer.

- Vi tog ham så med, så han kunne få taget en blodprøve. Men i bilen prøvede han så at bestikke betjentene. Han vil give dem 1000 kroner, hvis de lod ham gå. Den gik selvfølgelig ikke, for vi kan ikke bestikkes, siger vagtchef Mads Leervad Dammark.

Det var i går, at det usædvanlige optrin fandt sted, og manden har overnattet i arresten, da jurister her til formiddag skal vurdere, om manden kan blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg. Dels på grund af den meget høje promille, dels for at have forsøgt at bestikke betjentene.

- Jeg synes, det er en ret alvorlig sag, når man forsøger at bestikke politiet. Det er sjældent, vi oplever det.

- Og det at køre med så høj en promille er jo dødsensfarligt. Det kan gå gruelig galt, når man kører i den tilstand, slutter vagtchefen.