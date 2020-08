Spritbilist dømt for trafikdrab

24-årig mand skal tre år i fængsel for at være skyld i 28-årig kvindes død

'Jeg ville godt have sagt undskyld til familien. Men de er her ikke. Det er sådan set det.'

Sådan lød de sidste ord fra 24-årige Max Binger, inden han blev idømt tre års fængsel for at have været skyld i en 28-årig kvindes tragiske dødsfald efter en frontalulykke på landevejen Rødhøj ved Asnæs 14. februar i år.

Den 24-årige mekaniker og far til en datter modtog her til formiddag dommen ved Retten i Holbæk i en næsten gabende tom retssal, hvor det alene var hans egne familiemedlemmer, der var mødt frem.

På forhånd havde han erkendt samtlige forhold i den alvorlige tiltale, der var rettet imod ham. Han er nu blevet dømt for at have haft en promille på mindst 1,2, da han klokken 18.30 valgte at forlade værtshuset Kontoret i Asnæs for at sætte sig ind i sin BMW 523 og køre mod sit hjem.

På det tidspunkt havde han drukket siden klokken 12.30. Først et par øl på sin arbejdsplads og siden på værtshuset, hvor han erkendte at have drukket fire øl, en irsk kaffe samt 14-15 små shots.

Kort efter at være kørt ud af Asnæs, valgte han i buldermørke at trykke speederen i bund og overhale for foden af en bakketop. I det samme kom en modkørende bil over bakketoppen. En bilinspektør har anslået, at begge biler kørte cirka 80 km/t, da det frontale sammenstød skete.

En uge efter ulykken arrangerede borgerne i Asnæs et fakkeltog til ære for den afdøde kvinde og hendes familie. Foto: Per Rasmussen

I den modkørende bil sad den 28-årige sammen med sin mand og et-årige søn. Kvinden blev dræbt på stedet, mens det lille barn brækkede en nakkehvirvel. Ægtefællen brækkede venstre knæskal, beskadigede milten, fik hul på lungehinden samt pådrog sig trykkede ribben og hjernerystelse.

Efter ulykken valgte manden at forlade ulykkesstedet ved at gå over en mark. Han fortalte i retten, at han slet ikke tænkte, og at han heller ikke spekulerede over, at der formentlig var alvorligt tilskadekomne i den anden bil.

Han kontaktede en ven, som kom og hentede ham. Senere kontaktede vennen en advokat, og det blev aftalt, at politiet ville vente på ham på skadestuen på Holbæk Sygehus.

Dagen efter blev den 24-årige fængslet i et grundlovsforhør for uagtsomt manddrab.

Det kom frem i retten, at Max Binger for et par år siden er blevet frakendt førerretten i en kort periode. Dengang fik han en bøde på 6.500 kroner for spirituskørsel med en promille på 1,5.

Ud over fængselsstraffen er den 24-årige blevet frakendt førerretten i 10 år.

