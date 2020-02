Spritbilist dræber fire børn i storby

En spritbil har lørdag påkørt en gruppe på syv børn i en forstad til den australske storby Sydney.

Fire børn blev dræbt på stedet, mens tre andre blev alvorligt kvæstet.

Det oplyser det lokale politi natten til søndag dansk tid.

Politiet har sigtet den 29-årige bilist for uagtsomt manddrab og for at køre bil under påvirkning af alkohol.

Politiet mener, at børnene befandt sig på fortovet i forstaden Oatlands, da bilen - en firhjulstrækker - kørte over kantstenen og ramlede ind i gruppen.

De dræbte er tre piger mellem 8 og 12 år samt en dreng på 13 år.

To af pigerne og drengen var søskende, mens det fjerde barn var deres grandkusine.

De tre sårede børn - to piger og en dreng - er blevet indlagt på hospitalet med alvorlige skader.

Ifølge politiet er de alle tre i stabil tilstand.

Daniel og Leila Abdallah er forældre til tre af de dræbte og har dermed lørdag mistet tre af deres i alt seks børn.

- I går mistede jeg tre af mine børn. Og min kusine Bridget mistede sin datter. Jeg er paralyseret, det er sådan, jeg har det lige nu, siger Daniel Abdallah til journalister søndag morgen lokal tid.

- Det eneste, jeg ønsker at sige, er: Vær venlig at køre forsigtigt. Disse børn gik bare uskyldigt og nød hinandens selskab, og her til morgen vågner jeg op og har mistet tre børn.

Den 29-årige bilist, hvis navn ikke er offentliggjort, skal i retten søndag.