Spritbilist dræbte kvinde og to børn: Bestod aldrig køreprøven

9. december sidste år omkring klokken 10.30 mistede en kvinde og to børn livet i en voldsom trafikulykke på Hodsagervej ved Holstebro.

En 24-mand lettisk mand er tiltalt for uagtsomt manddrab, spritkørsel og kørsel uden kørekort, og i dag sidder han på anklagebænken ved Retten i Herning. Dommen falder senere i dag.

Anklager Iben Holm starter med at læse anklageskriftet op for dommeren og de to domsmænd, mens den unge, høje og tynde mand sidder og lytter med et sammenknebet blik på sin tolk, der stille læser det op for ham. En af punkterne handler om spritkørsel uden kørekort.

Den unge mand erkender i retten, at han tidligere i hjemlandet to gange havde forsøgt at tage et kørekort, men det var aldrig lykkedes for ham at bestå køreprøven. Derfor havde han aldrig kørt lovligt - hverken derhjemme eller i Danmark.

Ud over det manglende kørekort erkender den lettiske mand også, at han i 2017 blev frakendt førerretten i hjemlandet grundet spirituskørsel. Trods det havde han lånt sin fars Ford Mondeo til sit ophold i Danmark, og det var også i den bil, han ramte den dræbte kvindes Citroën.

Foto: Morten Stricker/Ritzau Scanpix

Høj fart

Et af de vidner, som var tilkaldt i retten, var en bilinspektør, der havde undersøgt ulykkesstedet samme dag og senere undersøgte begge biler.

Han forklarede, at der altid er en usikkerhed i beregningen af hastigheden ved sådan et sammenstød, og derfor kan den lettiske mand have kørt helt op til 152 kilometer i timen.

Selv benægter den tiltalte at have kørt så stærkt. Han mener selv, at han havde kørt omkring 100 til 110 kilometer i timen.

Det hænger dog ikke sammen med et vidne, som havde mødt den lettiske mand tidligere på strækningen, hvor han havde kørt særdeles hasarderet.

- Det lignede, at der var en politijagt i gang, forklarede vidnet i retten.

Bilinspektørens rapport viste også, at på Hodsagervej var vejen let fugtig 9. december grundet nogle regnbyger tidligere på dagen, men på selve ulykkesstedet var der ingen bremsespor, som tydede på, at den 24-årige mand overhovedet havde forsøgt at bremse bilen før sammenstødet, selvom udsynet var fint.

Den 41-årige kvindes bil blev kastet 64 meter frem ved sammenstødet, og begge biler lå i grøften efter ulykken.

Havde drukket natten før

Den 24-årige lettiske mand fortæller i retten, at han kom til Danmark i november sidste år for at arbejde en måned på en minkfarm.

Natten før ulykken havde den tiltalte drukket alkohol med nogle venner. Selvom han nærmest ikke kan huske noget fra natten før og selve ulykken, kunne han dog i retten fortælle, at han blandt andet havde drukket whisky.

Morgen efter havde den 24-årige mand skulle flytte nogle ejendele fra en adresse til en anden. Efter han havde læsset af, var han hoppet ind i sin fars Mondeo og kørt tilbage til sin første adresse for at gøre rent. Det var på strækningen på vej tilbage, at han havde ramt den 41-årige kvindes bil.

Sammenstødet havde kastet den lille Citroën 64 meter frem og dræbt en syvårig pige og den 41-årige kvindelige bilist på stedet. Dagen efter var en niårig dreng også død af sine kvæstelser.

Der forventes dom i sagen over middag torsdag.