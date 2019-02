Spritbilist dræbte kvinde og to børn: Her er dommen

Den 24-årige lettiske Edijs Bukelis, der 9. december sidste år kørte spritkørsel og dræbte en 41-årig kvinde og to børn, er i dag idømt tre års fængsel ved Retten i Herning.

Derudover er manden dømt til udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandigt og frakendelse af retten til at køre bil i ti år.

- Der var ikke noget på ulykkesstedet, som forhindrede, at man på god afstand kunne se, at der holdt en bil og skulle svinge til venstre, sagde dommeren ved domsafsigelsen.

- Vi mener, at der er rigtig meget ved den her ulykke, der kunne have været undgået, hvis du ikke havde været påvirket af spiritus. Vi ved blandt andet, fordi du selv sagde det, at du ikke så noget, før bilen var foran dig, og alt blev sort. Derfor vurderer vi, at din kørsel altså har været særlig hensynsløst.

Ud over dommen skal den 24-årige mand betale samlet 490.000 kroner i erstatning til de to familier.

Den 24-årige mand modtog dommen.