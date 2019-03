Spritbilist flygtede fra politiet: Endte i havet

En 39-årig mand fra vestegnen havde fået for meget at drikke, da han i 20 minutter forsøgte at flygte fra politiet natten til søndag. Flugten endte, da manden kørte sin bil i havet ved Brøndby.

Det bekræfter Vestegnens Politi overfor Ekstra Bladet.

- Han havde tydeligvis ikke lyst til at snakke med politiet, da vi ville snakke med ham, så han kørte fra os, fortæller Michael Bundgaard, der er vagtchef hos Vestegnens Politi, til Ekstra Bladet.

Flugten starter inde i Brøndby, hvor Politiet flere gange mister manden af syne.

- Han kører over for flere røde lys, og er til fare for andre, så vi ender med at lægge en sømmåtte ud på Gammel Køge Landevej, fortæller Michael Bundgaard

Manden kører over sømmåtten, hvor luften begynder at sive ud af dækkene, men den alkoholpåvirkede fortsætter alligevel.

Efter 20 minutter ender jagten ved Brøndbys havnesystem, hvor manden kører ud i havnen.

Hverken manden eller andre personer er kommet til skade.

- Men har man set noget, må man meget gerne tage kontakt til Vestegnens Politi, oplyser Michael Bundgaard til Ekstra Bladet.

En 39 årig mand blev i aftes anholdt ved Brøndby havn efter at have forsøgt at undgå en politikontrol. "Flugten" endte med at han kørte galt, og nu sigtes for kørsel i påvirket tilstand. Er du klar til et pust? Lad bilen stå, hvis du er i tvivl. Vagtchefen #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) March 10, 2019

Udeblivet fra afsoning

Manden er også udeblivet fra sin afsoning, så politiet har nu kørt manden tilbage.

- Det er muligvis derfor, at han ikke havde lyst til at snakke med os i første omgang, siger Michael Bundgaard.

Manden er nu sigtet for at spritkørsel.

Foto: Kenneth Meyer

Opdateres ...