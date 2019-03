Spritbilist flygtede til fods fra politiet

Næsten timelang jagt på 19-årig mand sluttede, da flugtbilisten efter at være stukket af til fods ikke havde mere luft til at løbe og lod sig anholde i skovområde ved Grenaa

En 19-årig mand måtte natten til fredag meget forpustet overgive sig til politiet, efter han havde været på en længere flugt til fods i Grenaa.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse fra deres seneste døgnrapport.

Klokken 3.15 blev den 19-årige standset af en patrulje fra Østjyllands Politi på Ydesvej i Grenaa, da han kom kørende i bil med en bekendt på passagersædet. Da betjentene ville gå hen i patruljebilen for at lave et rutinetjek af føreren af bilen, sprang den 19-årige mand ud og begyndte at løbe ind igennem den nærliggende skov.

En af betjentene skyndte sig efter ham, mens han råbte, at den 19-årige var anholdt. Det stoppede dog ikke den unge mand, der fortsatte sit løb og til sidst lykkedes med at ryste betjenten af sig – i hvert fald i første omgang.

Løb tør for luft



Patruljen gav dog ikke op og kørte herefter rundt i området for at lede efter den 19-årige mand. Omkring klokken 4.00 opdagede betjentene igen manden, der kom gående på en sti ved skoven. Patruljen satte straks efter ham i bilen, mens manden løb alt, hvad han kunne.

Da den 19-årige løb ind på en mindre sti, hoppede en af betjentene ud og løb efter ham. Efter en jagt til fods gennem et skovområde og en have, stoppede den udmattede, 19-årige til sidst op og overgav sig, da han ikke havde luft til mere.

Den 19-årige blev sigtet for spritkørsel og for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Da betjentene også fandt noget kokain på ham, blev han også sigtet for besiddelse af narko, skriver Østjyllands Politi i pressemeddelelsen.

