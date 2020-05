Spritbilist forsøgte at stikke af fra politiet

Påvirket af spiritus forsøgte en 47-årig bilist i weekenden at køre fra politiet i Aalborg.

En patrulje blev opmærksom på bilisten i et lyskryds, hvor manden godt nok holdt stille for rødt - men i den forkerte side af vejen til venstre for et helleanlæg.

Betjentene henvendte sig til føreren og instruerede ham i at køre lidt længere frem til en mere hensigtsmæssig plads til et rutinetjek. Manden bekendtgjorde, at han ville køre lidt længere frem, men i stedet accelererede han kraftigt og forsøgte at stikke af.

Politiet satte efter ham med brug af horn og lygter, og en anden patruljevogn kom til undsætning og fik stoppet manden i nærheden af Jyllandsgade.

Manden forklarede efterfølgende, at han forsøgte at stikke af, fordi hans kørekort var inddraget. Ved ransagning af bilen fandt politiet desuden et brev med amfetamin under førersædet.

De anholdt den 47-årige og sigtede ham blandt andet for kørsel under påvirkning.