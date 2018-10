Spritbilist gav hunden skylden efter uheld

En 43-årig spritbilist fra Vejen forsøgte at give en hund skylden for, at han torsdag aften ramlede durk ind i et autoværn, da han kørte på Vingstedvej i Vejle.

Efter havariet ankom en politi-patrulje til stedet. Manden forklarede, at en hund var løbet ud foran bilen, og at han havde forsøgt at undvige dyret.

- Vi kunne dog konstatere, at manden var spirituspåvirket. Han blev anholdt for spirituskørsel, så han kom med på stationen for at få udtaget blod, fortæller vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Patruljecenter Midt i Vejle til vafo.dk.

Vicepolilitiinspektøren siger også, at uanset om der har været en hund eller ej, så slipper manden ikke for at blive straffet for spritkørsel.