Spritstiv bilist faldt i søvn

Det er aldrig en god idé at køre bil, når man har fået noget inden for vesten.

Torsdag aften var heller ingen undtagelse, hvor en bekymret bilist slog alarm, da han på Stendalsvej i Rebild opdagede en tændt bil, der holdt stille midt på kørebanen.

Da den årvågne borger forsøgte at kontakte føreren, virkede han til at være skidt tilpas, hvorfor han ringede efter en ambulance. En ambulance rykkede derfor omgående ud til stedet, da man frygtede, at den utilpasse bilist havde fået et insulinchok.

Her kunne ambulancebehandlerne dog konstatere, at førerens, der var en 47-årig mand, blodsukker var normalt.

Politiet ventede på ambulancens ankomst ved skadestuen, hvor betjentene kunne konstatere, at mandens ånde lugtede kraftigt af alkohol. Politiet forsøgte herefter at instruere manden i at deltage i en alkometertest, hvilket han nægtede.

Politiet sigtede derfor fik den 47-årige mand for spirituskørsel, og fik derefter udtaget en blodprøve på manden som bevismateriale i sagen. Under blodprøven lykkedes det endnu engang den trætte og berusede mand at falde i søvn.

Om manden kom hjem og i seng melder historien ikke noget om.