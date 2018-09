Spritstiv hjem fra fest i traktor: Anmeldt af sine venner

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Natten til lørdag tog en stærkt beruset 55-årig midtjyde en beslutning om at tage hjem fra en fest i Sunds.

I sin traktor. Med en promille på over to.

Han ville køre hjem i den traktor, han var ankommet i. Selvom hans venner forsøgte at stoppe ham, fortæller Anders Olesen, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Hen på aften vælger han at køre hjem. Gæsterne til festen er efter ham og truer med at ringe til politiet. De synes ikke, han skal køre hjem. Det bliver han sur over, for det synes han ikke, de skal bestemme, siger vagtchef Anders Olesen.

Trods gæsternes trusler, sætter den 55-årige mand sig ind i traktoren for at køre hjem. Men gæsternes trusler var ikke tomme.

- Når manden ikke må høre, må man gøre det på en anden måde. Så de fornuftige gæster ringede til politiet. Vi får så derfor fat i traktoren og får ham standset, siger Anders Olsesen.

Tårnhøj promille

Politiet stander den 55-årige traktorfører på slaget 01.23 på Tværmosevej omkring Sunds nord for Herning. Og det var et usædvanligt syn, siger vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Jeg ved godt, vi er i Jylland, og at der er mange landbrugskøretøjer her. Men det er ikke almindeligt, at vi stopper spritbilister i traktorer, siger han.

Efter den 55-årige spritbilist er blevet stoppet, puster han i politiets alkometer, der afslørede en tårnhøj promille på 2,35.

Hvor meget, han har drukket, vil vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi ikke oplyse. Men han oplyser, at traktorføreren nok ikke fortæller hele sandheden til politiet.

- Han er ikke helt ærlig om, hvor meget, han har drukket. Det han siger, giver ikke mening, i forhold til hvor høj promille, han havde, siger vagtchef Anders Olesen.

Ved en promille på over to skal køretøjet beslaglægges. Politiet må dog vente på et endeligt svar fra blodprøven, før de kan tage traktoren fra den 55-årige. For selvom den målte promille var høj, er et alkometer ikke helt nøjagtigt.

Den 55-årige traktorfører blev anholdt af politiet og efterfølgende løsladt. Han har fået frataget sit kørekort, og han får ikke et midlertidigt førerbevis.