Spydig stikpille: I har intet

Retten i Glostrup (Ekstra Bladet): Efter ti retsdage blev sløret torsdag endegyldigt løftet for, hvad anklagemyndigheden kræver af straf til Britta Nielsens børn

Anklagemyndigheden kræver de tre børn idømt mellem halvandet og fire års fængsel for igennem en periode på 11 år at have modtaget mere end 51 millioner kroner, som de ifølge anklagemyndigheden vidste, eller burde have vidst stammede fra udbytte af kriminalitet.

Det var specialanklager Kia Reumert der fra procedurens start førte ordet.

- Det her er ikke en sag mod tre børn. Det er en sag mod tre voksne, der er blevet tilbudt et liv, de normalt ikke ville have haft mulighed for at leve.

Den udlægning af sagen var Nadia Saminas forsvarsadvokat dog langt fra enig i, og han sendte derfor flere spydige stikpiller til anklagemyndigheden. Mere om det senere.

Kia Reumert (tv.) var sammen med Lisbeth Jørgensen (th.) også anklagere i Britta Nielsen-sagen, hvor den 66-årige svindler blev idømt 6 1/2 års fængsel. Foto: Aleksander Klug

Statsministeren sat af

Før det kom så vidt forsøgte anklager Kia Reumert dog at få det til at stå klart, at Britta Nielsens børn tidligere i forløbet burde være blevet mistænksomme på de millioner, der i en lind strøm flød fra Britta Nielsens konti til deres egne konti på tværs af lande grænser og kontinenter.

Fra 2008 til 2018 kanaliserede Britta Nielsen mere end 51 millioner fra Socialstyrelsen via sin egen konto videre til sine børn.

- Det er ikke raketvidenskab, at uanset hvor høj en stilling man har haft i det offentlige, vil man ikke have haft mulighed for at have det høje forbrug, som familien Hayat har haft.

- Selv ikke en statsminister ville have haft den mulighed.

- Det er ikke en Hollywood-familie det her, tordnede Kia Reumert

Brittas børn på støtten: Får kontanthjælp og SU

Britta Nielsen børn - Samina, Jamilla og Jimmy. Foto: Discovery Networks Danmark og Ole Steen

Ifølge anklagemyndigheden bør de tre børn findes skyldig i hæleri af særlig grov karakter på trods af, at der under den lange straffesag ikke på et eneste tidspunkt er fremlagt konkrete beviser for, at børnene faktisk vidste, at Britta Nielsen svindlede.

End ikke i en gruppechat mellem Britta Nielsen og hendes børn med flere end 16.000 beskeder har anklagemyndigheden kunne finde nedskrevne beskeder, der viser, at Brittas børn kendte til svindlen.

- Man kan ikke komme og fralægge sig ansvaret for alt der er sket og sige, 'jeg stolede på min mor'. Man skal være kritisk overfor noget, der er for godt til at være sandt, argumenterede Kia Reumert.

Hun mener, at børnene på et tidspunkt har indset, at pengene måtte stamme fra svindel. En påstand Brittas tre børn hver i sær har afvist i vidneskranken.

To til fire års fængsle

Anklagemyndigheden kræver 33-årige Nadia Samina Hayat der er tiltalt for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner idømt op til fire års fængsel.

Hendes 40-årige storebror Jimmy Hayat kræves idømt ikke under tre års fængsel for at have modtaget 10,7 millioner kroner, og for ved sin anholdelse at være i besiddelse af en større mængde børneporno. Sidste nævnte skal udløse en straf på 60 dages fængsel.

36-årige Jamilla Hayat er tiltalt for beløb på knap 3,5 og sønnen er tiltalt knap 10,7 millioner kroner. Hun kræves idømt op til to års fængsel

Børnene nægter sig skyldige. De har forklaret, at de troede, at Britta Nielsens penge stammede fra arv fra faren og en livsforsikring. Det er dog kommet frem, at arven fra faren kun var på knap 300.000 kroner.

Nadia Saminas forsvarsadvokat Christian Bjerrehuus brugte halvanden time på at forsøge at pille anklagemyndighedens sag fra hinanden. Han kom med flere subtile stikpiller til anklagemyndigheden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Forsvarsadvokat: Desperate anklagere

Da Nadia Saminas advokat Christian Bjerrehuus fik ordet, efter de to mødende anklagere var færdige med deres procedure, gik den rutinerede forsvarsadvokatet direkte i flæsket på anklagemyndighedens sag.

Han indledte med at nedlægge påstand om frifindelse til sin klient, hvorefter han kritiserede anklagemyndigheden for ikke at have fremlagt et eneste konkret bevis på, at nogle af Britta Nielsens børn rent faktisk vidste, at deres mor svindlede.

- Man har gået så meget ind i denne sag, at man i mindst ét tilfælde har aflyttet min kollega og skrevet samtalen ud i klokkeklar strid med retsplejeloven. Alligevel har man ikke fundet et eneste konkret bevis for, at Brittas børn vidste, at der blev svindlet, lød det fra Bjerrehuus.

Nadia Samina erkende, at hun har fået millioner af Britta Nielsen. Men hun nægter, at have vidst, at det samlede beløb endte på 37 millioner kroner. 'Mor styrede forretningerne', har hun forklaret. Foto: Discovery Networks Danmark

Ulovlige aflytninger

- Man har brugt flere årsværk på en efterforskning, der har varet mere end et år, men man har ikke fremlagt et eneste konkret bevis for påstandene om bedrageri i anklageskriftet.

Samtidig påpegede han det kontroversielle i, at flere professionelle parter havde haft muligheden, men aldrig opdagede Britta Nielsens svindel.

- Udenlandske banker, Socialstyrelsen, danske banker, bogholdere og revisorer, SØIK og SKAT så ikke noget.

- Når de professionelle organer ikke opdagede svindlen, hvordan skulle børnene så gøre det, lød argumentationen fra Christian Bjerrehuus.

Fredag er det Jimmy Hayat og Karina Jamilla Hayats forsvarsadvokaters tur til at procedere. Der falder dom i sagen 9. juli.