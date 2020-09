Spyttede og sparkede bilist

Henstilling om at sætte farten ned endte med vold

En mandlig bilist blev tilsyneladende så rasende over en anden bilist, at han ifølge politiet endte med at spytte, sparke og slå ham.

Overfaldet fandt sted søndag aften omkring klokken 20 ved Bybækterrasserne i Farum.

En 31-årig bilist havde ifølge Nordsjællands Politi kort forinden signaleret til en anden bilist om at sænke farten. Det fik den anden bilist til at bremse op og stige ud af bilen, hvorefter han tildelte den 31-årige flere slag og spark og spyttede på ham. Derefter kørte han fra stedet.

Politiet fik oplysninger om overfaldsmandens signalement og oplysninger om den bil, han havde kørt i. Derfor lykkedes det for politiet kort efter at lokalisere manden, og han blev stoppet i sin bil på Hillerødmotorvejen. Der var tale om en 24-årig mand fra Hjorthøj, som blev sigtet for vold, skriver Nordsjællands Politi i deres døgnrapport.

