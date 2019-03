Står frem på tv: Anklager stjerne for overgreb

Lanita Carter kunne ikke holde tårerne tilbage, da hun stod frem på amerikansk tv og anklagede R. Kelly for seksuelt misbrug

Flere kvinder har anonymt anklaget superstjernen R. Kelly, hvis borgerlige navn er Robert Sylvester Kelly, for seksuelt misbrug, onsdag aften stod en af kvinderne frem med navn for første gang.

Lanita Carter fortæller i et interview med tv-stationen CBS News, om overgrebene, der angiveligt fandt sted i 2003, hvor hun var 24 år.

Carter, der på daværende tidspunkt var blevet ansat som R&B-stjernens personlige frisør, påstår at R. Kelly prøvede at tvinge til at udføre oralsex på ham. Dette nægtede hun. I stedet onanerede han foran hende og spyttede hende i ansigtet.

R. Kelly er blevet anklaget for misbrug af flere kvinder - heriblandt flere mindreårige.

I 2008 blev han frikendt i en lignende sag, fordi det ikke kunne bevises, at han var personen i en video, hvor en mand havde urinsex med en mindreårig.

Siden at rygterne kom frem, at han angiveligt har begået overgreb på kvinder, har han været i massiv modvind.

Det fik blandt andet mange amerikanske kvinder til at boykotte hans musik. Deres bevægelse blev kaldt: #MuteRKelly.

Tidligere i marts tog stjernen bladet for munden i eksklusivt interview.

Det skete i et en time og 20 minutter langt interview med journalist Gayle King på CBS, hvor Kelly fastholder sin uskyld trods anklagerne, som han kalder for 'rygter'. Se noget af det herunder: