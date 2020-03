Staden lukket: Pusherne hjemløse

Christianitterne rullede selv afspærrings-båndet ud, da fristaden lørdag blev lukket ned på grund af coronavirussen. Det skete ved tolvtiden under høj sol, hvor beboerne selv satte hegn op ved indgangene - uden politiet i øvrigt var til at se nogen steder.

I løbet af formiddagen lignede Christiania og i særdeleshed Pusher Street ellers sig selv. Folk sad og nød solen, og i boderne stod de tæt og handlede. Udover enkelte kommentarer som 'vi må ikke komme for tæt på' og 'jeg kan ikke kramme dig' virkede hverdagslivet i denne lille lomme af Danmark ikke til at være synderligt påvirket af pandemien.

For mange gæster

Og netop de mange mennesker og frygt for corona er årsagen til, at man på et fællesmøde har valgt at lukke for besøgende.

- Vi lukker helt af med hegn og med vagter. Der er alt for mange gæster, og de sætter sig alle vegne, oplyste talsperson Hulda Mader.

Foto: Anthon Unger

Det hele foregik i god ro og orden. Endnu før hegnene var sat rigtigt op, skyndte folk sig ind og ud. En ældre mand i kørestol kom dog for sent og spurgte, hvad han nu skulle stille op.

'Du må ringe til de brune bude', lød svaret fra en kvinde, der var ved at sætte hegn op.

'Hvad er nummeret?', spurgte han tilbage.

Det vidste hun dog ikke.

Foto: Anthon Unger

Meld narkohandlen

Lukning af Christiania betyder også, at pusherne må finde andre steder at tjene penge.

- Der er ingen tvivl om, at dem, der nu ikke står inde i Pusher Street, er profithungrende narkohandlere. De vil givet forsøge at tjene penge på en anden måde, men hvis vi kan konstatere, at der er kommet et øget hashsalg andre steder, så vil vi selvsagt håndtere det, siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi og leder af Operativ Specialafdeling, Lars-Ole Karlsen.

- Er der områder, I holder særligt øje med?

- Vi monitorerer på, hvad der foregår i hele København for at se, om der skulle være en opblomstring nogen steder. De andre gange, Pusher Street har været lukket, har vi set forsøg på salg i områderne omkring Christiania, og det holder vi selvfølgelig også øje med.

- I den forbindelse vil vi også anmode befolkningen om at hjælpe politiet. Hvis man ser, hvad der minder om narkohandel, så skal man endelig melde det til politiet på 114 eller via mail, lyder det fra vicepolitiinspektøren, der til sidst opfordrer de kriminelle til også at følge de retningslinjer og råd, som både myndighederne og dronningen er kommet med:

- Vask hænder, hold afstand, undgå fysisk kontakt og bliv hjemme! Så vil rigtig mange problemer være løst.