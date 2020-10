Stadig efterlyst: Vurderet som farlig

På trods af en offentlig efterlysning i juni måned, er 26-årige David Vice Rasweu Mmotlana Seripe stadig ikke blevet anholdt.

Københavns Politi efterlyser ham derfor igen.

Ifølge politiet stod han bag et drabsforsøg i Hvidovre 27. maj.

- Vi har desværre endnu ikke fået fat på den mistænke trods flere brugbare henvendelser. Derfor beder vi igen om hjælp. Det drejer sig om en mand, vi vurderer til at være farlig, og som er mistænkt for drabsforsøg i Hvidovre den 27. maj i forbindelse med en konflikt mellem to bandegrupperinger. Derfor er det vigtigt, at vi får fat på ham, siger vicepolitiinspektør Knud Hvass, leder af Afdeling for organiseret kriminalitet i Københavns Politi, i en pressemeddelelse.

Fordi vedkommende betragtes som farlig, anbefaler politiet, at man ikke selv forsøger at kontakte ham, men at man kontakter politiet, hvis man ser ham eller kender til hans færden.

Foto: Københavns Politi

Politi fik tip om drabsforsøg

Ifølge politiet fik man et tip om det forestående drabsforsøg i maj, hvorfor man rykkede ud til stedet.

Politiets tilstedeværelse fik tre mistænkte til at flygte fra stedet i bil, men undervejs i flugten mistede chaufføren herredømmet over bilen og påkørte et hus.

De tre passagerer flygtede, men to af dem blev anholdt. David Vice Rasweu Mmotlana Seripe menes også at have siddet i bilen, men han er altså stadig på fri fod.

Han beskrives som dansk mand, afrikansk af udseende, 26 år gammel og normal af bygning. Han er cirka 172 cm. høj og har kort, sort hår, brune øjne og skægstubbe/skæg.

Har du informationer om den efterlyste, kan politiet kontaktes på telefon 114.