Stærkt dna-match tog fejl: Uskyldig person mistænkt

Rigspolitiet ændrer kurs, efter at en person fejlagtigt blev mistænkt efter et stærkt dna-match

Politiet skærper reglerne om brug af dna-profiler. Det skyldes, at en person blev mistænkt på grund af et 'overordentligt stærkt' dna-match, som har vist sig at være fejlagtigt.

Det oplyser Rigspolitiet og Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse, der har overskriften 'HASTER':

- Rigspolitiet og Rigsadvokaten er blevet gjort bekendt med en konkret sag, hvor der har været rettet mistanke mod en person på baggrund af et overordentligt stærkt match i dna-profilregistret, hvor personen var registreret med 10 dna-systemer.

- Da der efterfølgende blev udført en supplerende analyse til 16 dna-systemer viste denne, at mistanken var ubegrundet, står der i meddelelsen.

Det fremgår dog ikke, hvad personen var mistænkt for.

Fremover skal der gennemføres en undersøgelse på baggrund af 16 dna-systemer og altså ikke, som frem til 2012, kun på baggrund af 10 dna-systemet.

Anklagere, domstole, advokater og Københavns Universitet er blevet orienteret, fremgår det.

