Stak af fra retten: Fældet under flugt

En ellers banal fremstilling i Københavns Dommervagt tog søndag en dramatisk drejning, da en sigtet forsøgte at flygte fra stedet.

Søndag blev en yngre mand fremstillet i et grundlovsforhør i forbindelse med en indbrudssigtelse. Til stede på tilhørerpladserne var fire venner til den sigtede, fortæller Jens Jespersen, ledende politiinspektør, Københavns Politi.

Efter at have været til stede samlet inde i selve retslokalet gik de fire udenfor. Kort efter vendte flere af dem tilbage, mens en stillede sig så han kunne holde døren.

Pludselig og uden varsel satte den sigtede i løb, mens venerne forsøgte at forhindre den tilstedeværende betjent i at løbe efter den sigtede.

Politibetjenten var dog ikke alene. Også nogle af Kriminalforsorgens folk var til stede. En af dem satte efter flygtningen, som han fik løbet op udenfor ikke så langt fra retsbygningen.

De fire venner til den sigtede blev pacificeret og anholdt.

- De er ikke blevet fremstillet, men de er selvfølgelig nu sigtet i sagen, fortæller Jens Jespersen.

- Der var tale om et udmærket samarbejde med Kriminalforsorgens folk, og det fint arbejde af den medarbejder fra Kriminalforsorgen, der fik fat på ham, der stak af, fortæller Jens Jespersen.

Dommervagten lå tidligere i Politigården, men den er flyttet til Københavns Byret, hvor den nu er beliggende i det såkaldte Anneks i Slutterigade.