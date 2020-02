Stak af fra udlejningsbil

En bilist kørte over for rødt, påkørte en anden og stak af

En bilist i en DriveNow udlejningsbil er stukket af natten mellem lørdag og søndag efter at have påkørt en anden bilist og have påført i alt tre biler materielle skader.

Det fortæller Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Føreren kører over for rødt og påkører en anden bilist, der kører frem for grønt og så bliver ramt. Denne bil bliver ved påkørslen skubbet ind i en tredje bil, som holder parkeret, fortæller vagthavende Henrik Stormer.

Tre biler, inklusive udlejningsbilen fra DriveNow, har fået skader som følge af påkørslen. Foto: Øxenholt Foto

Umiddelbart herefter stikker bilisten i udlejningsbilen af, men politiet er fortrøstningsfulde.

- Der er nogle gode efterforskningsmuligheder, for man skal jo registrere sig for at udleje sådan en bil, siger Henrik Stormer.

Der var ingen i den påkørte bil, der kom til skade.