Stak amfetamin ud gennem bilrude: Ung mand får 3,5 års fængsel

En 25-årig mand blev anholdt kort tid efter en større politiaktion mod rockermiljøet i Aalborg, efter at han havde leveret 2,6 kilo amfetamin til en adresse i Aalborg.

Udleveringen af stofferne foregik gennem ruden på en bil, hvor den 25-årige ikke vidste, at han blev overvåget af observatører fra Særlig Efterforskning Vest.

Det fortæller anklager Morten Rasmussen til Ekstra Bladet.

- Det var en del af en større efterforskning, hvor vi så ret hurtigt fandt frem til, hvem der havde bilen, fortæller han.



Fem andre dømt

Den 25-årige valgte at afgive fuld tilståelse i sagen. Han er blevet idømt tre og et halvt års ubetinget fængsel.

Ud over den 25-årige har fem andre personer fået dom i samme sag. Det drejer sig ifølge anklageren om to mænd, der stod bag leveringen, men som ikke selv var til stede, samt tre personer, der stod for at afhente amfetaminen.

To af de fem sidder fortsat varetægtsfængslet og venter på, at deres sag kommer for retten.