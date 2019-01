Stak gravid på tysk sygehus: Foster overlevede ikke knivstik

25-årg sigtes for drabsforsøg efter brutale knivstik rettet mod højgravid

En 25-årig polsk kvinde blev fredag aften svært kvæstet af knivstik, som hun fik tilføjet på et sygehus i Bad Kreuznach, der ligger sydvest for Frankfurt, skriver Bild.

Den angivelige gerningsmand er en 25-årig afghansk asylansøger, der efter en kort flugt meldte sig selv til politiet ved banegården i Bad Kreuznach.

Ved overfaldet på sygehuset blev kvinden så alvorligt kvæstet, at hendes tilstand en overgang var kritisk. Fosteret overlevede ikke det grove knivangreb.

Bild beskriver, at det er uklart, hvordan den polske kvinde og angriberen kendte hinanden. Men de havde ifølge det tyske medie et skænderi forud for den ekstreme episode.

Asylansøgeren er nu blandt andet sigtet for drabsforsøg.