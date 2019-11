Stak mand ned og flygtede til Burger King

Lørdag aften blev en mand stukket ned uden for en bar nær Helligåndskirken på Strøget i København.

En formodet gerningsmand blev kort tid efter anholdt på Burger King ved Rådhuspladsen få hundrede meter væk.

- En ven og jeg fulgte efter gerningsmanden - en stor tatoveret islandsk fyr - som kort tid forinden havde ligget og kæmpet med en anden mand på jorden, fortæller et øjenvidne til Ekstra Bladet.

- Det var denne mand på jorden, som var blevet stukket i halsen, forklarer han.

De skarpe borgere var via telefonen i kontakt med vores vagtcentral og dirigerer os så frem til gerningsmanden, siger politiets vagtchef Leif Hansen, til Ritzau.

- Vi får ham faktisk, da han smider kniven i en affaldsspand på Burger King, siger vagtchefen.

Politiet er tilstede på Strøget efter et knivstikkeri på Vimmelskaftet ved nr. 22. Den udpegede gerningsmand ER blevet anholdt på Rådhuspladsen, hvortil vidner havde fulgt ham. Offeret er ikke i livsfare. Vi har ikke yderligere for nærværende#politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) November 30, 2019

Et andet vidne fortæller til Ekstra Bladet, at anholdelsen på burgerbaren 'så meget dramatisk ud' og ifølge vidnet så det ud som om, at den anholdte havde blod på sig.

- Der var omkring 20 betjente, der lavede en slags bro for at holde folk væk, fortæller han.

- Der var en større gruppe, der ville blande sig, men de blev smidt væk.

Politiet var kort før kl. 21 massivt til stede ved gerningsstedet. Her blev vidner - også de to, som fulgte og udpegede den formodede gerningsmand - afhørt.

Politiet oplyser til Ritzau, at offeret 'kun' er snittet i halsen.

- Han er uden for livsfare, men modtager behandling på Rigshospitalet. Vi har anholdt en anden mand, som vi mistænker for det her, og vi er ved at udfinde hans identitet, siger han kort før klokken 21 til Rizau.

Vagtchefen pointerer, at det er en isoleret hændelse mellem to personer, som kender hinanden, men at den anholdte lørdag aften ikke har ønsket at fortælle yderligere til politiet.