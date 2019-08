Stak tilfældig 15-årig ihjel på gaden: Teenager idømt livsvarigt fængsel

15-årige Jay Hughes ventede på en kammerat foran en grillbar i London, da han faldt i snak med en bekendt, som tilfældigt kom forbi.

Et øjeblik efter sprang tre unge maskerede mænd ud af en sort Ford Galaxy bevæbnede med lange knive.

Jay Hughes bekendte stak af i løb, og han blev jagtet ned ad gaden, mens den tredje knivmand stoppede op foran Jay Hughes, der intetanende blev stående for at vente på sin grillmad og vennen.

Sekundet fik Jay Hughes et stik i brystet med den machete-lignende kniv, og det helt uprovokerede stik skar hans hjerte i stykker.

Jay Hughes var helt forsvarsløs og intetanende, da han blev stukket ned foran en grillbar i Lonfon. Politifoto

'I got one', (jeg fik en, red), råbte knivmanden ifølge vidner.

Han løb tilbage til bilen sammen med de to andre bevæbnede unge, der ikke fik fat i Jay Hughes bekendte, og de tre kørte væk fra stedet i rasende fart.

Imens var Jay Hughes vaklet ind på grillbaren, hvor han faldt om. Tililende gav ham førstehjælp, og paramedicinere kæmpede for hans liv. Men et par timer senere blev han erklæret død på hospitalet. Obduktionen viste, at dødsårsagen var det ene knivstik direkte i hjertet.

Det meningsløse og brutale mord skete 1. november sidste år, og fredag faldt dommen over den 18-årige Nyron Jean-Baptiste, der stak Jay Hughes ihjel. Han var 17 på gerningstidspunktet.

Nyron Jean-Baptiste, 18, var fascineret af vold, optrådte i voldelige videoer på YouTube og skrev rap-tekster om vold. Politifoto

Straffen i retten the Old Bailey i London lød på livsvarigt fængsel, og den 18-årige skal afsone mindst 19 år, før han kan ansøge om prøveløsladelse.

Den efterlyste Nyron Baptiste blev anholdt 10. december, da en politimand genkendte ham på gaden i Kent. Han havde en stor jagtkniv stukket ned i sin bukselinning.

Drabet filmet af videoovervågning

Flugtbilen blev fundet fire dage efter mordet, og Jay Hughes blod blev fundet på bagsædet af bilen, hvor gerningsmanden havde siddet.

Opklaringen blev også hjulpet af video-overvågning på gaden ved grillbaren. Først ses de tre knivmænd springe ud af bilen, og den ene passer Jay Hughes op og stikker ham ned.

Den offentliggjorte video stopper lige før drabet sker.

Under retssagen i the Old Bailey har Nyron Baptiste på intet tidspunkt vist anger. Han var medlem af banden M20, og var fascineret af vold. Han optrådte i bande-videoer på YouTube, og havde i tiden før drabet skrevet voldelige rap-tekster.

Mordet på Jay Hughes var motivløst - det var vold for voldens skyld, mener efterforskningsleder Anthony Atkin:

- Nyron passede en forsvarsløs Jay op. Han hverken provokerede eller forsøgte at flygte. Jeg tror ikke, at Jay overhovedet forstod, hvad der skete, siger Anthony Atkin i en udtalelse efter dommen.

Jay Hughes mor, Cindy Hughes, er knust over tabet af sin søn. Hun udtalte i forbindelse med dommen:

- Nyron Baptiste, du må forstå, at du har ændret vores liv for altid, og vi er dem, der har fået en dom på livstid. Mit eneste håb er, at du kan blive rehabiliteret og vende tilbage til samfundet som en bedre person. Hvis du en dag selv får børn, vil du måske forstå, hvordan du har ødelagt livet for så mange mennesker.