Stak ud efter rival med køkkenkniv

Et slagsmål i Jomfru Ane Gade var tæt på at ende tragisk, da en af slagsbrødrene fik fat i en kniv

En 25-årig mand var tæt på at blive drabsmand under et slagsmål i Jomfru Ane Gade i Aalborg natten til lørdag.

På et pizzeria i festgaden greb han en køkkenkniv fra en opvaskebakke og stak flere gange ud efter sin rival - heldigvis uden at ramme.

Manden blev hurtigt anholdt og sidder nu i detentionen på Aalborg Politigård, sigtet for forsøg på grov vold, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi til DR P4 Nordjylland.

Politiets jurister skal senere lørdag tage stilling til, om man vil kræve ham varetægtsfængslet.