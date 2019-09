Stefan så ung mand 30 sekunder før eksplosion: Der lugtede af krudt

Ved du noget, så kontakt os. Sms/mms til 1224 (alm. takst), eller send mail til 1224@eb.dk.

Endnu en eksplosion har rystet hovedstadsområdet. Natten til tirsdag gik det ud over Amager, hvor en restaurant på Røde Mellemvej blev ramt af en kraftig eksplosion.

Det oplevede 45-årige Stefan Ranthe på tætteste hold, da han i nat luftede sin hund klos op ad thairestauranten Øens Wok Thaimad.

Pludselig så han en skikkelse bevæge sig væk fra stedet.

- Det var en mand i 18 års alderen, som løb, fortæller Stefan Ranthe til Ekstra Bladet.

30 sekunder efter lød braget, der fik ham til at søge i dækning.

- Jeg hørte et kæmpe brag og fik et kæmpe chok, fortæller manden, som bor i nærheden - nærmere bestemt Urbanplanen.

Han tilføjer, at han ikke så ild, men kunne lugte krudt. Han beskriver den tilsyneladende flygtende person som en mand:

- Han var iført mørk dynejakke og mørke bukser og var sorthåret, fortæller Stefan Ranthe, som har delt sin øjenvidneberetning med Københavns Politi.

Artiklen fortsætter under billedet...

Stefan Ranthe var uhyre tæt på eksplosionen. Foto: Privat

Politiet har for kort tid siden offentliggjort oplysningen om den løbende person på Twitter.

Ifølge politiets oplysninger løb personen i retning mod Nålemagerstien.

Politiet ønsker at komme i kontakt med personen, eller vidner, der har set vedkommende, skriver de.

Ingen tilskadekomne

Facaden på restauranten, Øens Wok, blev ødelagt i forbindelse med den kraftige eksplosion.

Ingen personer kom til skade, oplyste politiet natten til tirsdag til Ekstra Bladet.

Det var ifølge Stefan Ranthe dog tæt på, for over den eksploderede restaurant befandt sig mindst en person.

- Der kom en mand ud, som chokeret blev ved med at sige: 'What is this. What is this', husker Stefan Ranthe, som ikke kender noget særligt til den nu stærkt medtagne restaurant, som han har spist på nogle få gange.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Kenneth Meyer

Han har dog bemærket, at der oven over restauranten udlejes værelser. Derudover holder der meget tit biler med rumænske nummerplader foran stedet.

Stefan Ranthe er langtfra den eneste, som har bemærket nattens drama:

- I starten troede jeg, at det var fyrværkeri, men det rystede alt for meget til at være det. Da jeg kiggede ud af vinduet, kunne jeg se, at det var en eksplosion. Jeg ringede til politiet med samme. Der var rimelig meget knald på, siger Lilia Djemai til Ekstra Bladet.

Politiet har efterfølgende haft teknikere og efterforskere på stedet, ligesom at specialister fra Ammunitionsrydningstjenesten (EOD) også har været på plads for at undersøge eksplosionen. Der har også været hundepatruljer på arbejde for at snuse efter spor.

Som følge af eksplosionen og efterforskningen, er et større område omkring restauranten blevet spærret af. Politiet har nu begrænset afspærringen, så det atter er muligt at køre ad Røde Mellemvej, fortæller Ekstra Bladets udsendte.

Eksplosionen har medført omfattende skader på både facaden og tre parkerede biler på Røde Mellemvej.

Øens Wok Thaimad åbnede i juli.

Ekstra Bladet følger sagen.