Steffen fundet druknet

Østjyllands Politi fik lørdag klokken 10.11 en anmeldelse om, at der var fundet en livløs person i havneområdet ud for Aarhus Ø. Personen havde ligget i vandet i længere tid og er først tirsdag eftermiddag blevet endeligt identificeret som værende den 27-årige Steffen Dam Jensen fra Lystrup nord for Aarhus.

- Vi er næsten sikre på, at den fundne person er identisk med Steffen Dam Jensen, der har været efterlyst siden starten af december. Det skyldes kendetegn på den fundne person som tatoveringer, kropsbygning og tøj svarende til det tøj, Steffen Dam Jensen havde på, da han forsvandt, udtalte vagtchef Martin Christensen fra Østjyllands Politi i en pressemeddelelse i lørdags.

Det viste sig således at holde stik, at der var tale om den 27-årige mand. Han forsvandt natten til den 1. december 2018 efter en julefrokost i Aarhus midtby.

Der er intet, der tyder på, at Steffen Dam Jensen har været udsat for en forbrydelse. De pårørende er blevet underrettet.

Af hensyn til de pårørende ønsker Østjyllands Politi ikke at kommentere yderligere på sagen.

