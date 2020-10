Stenkast og chikane: Unge plager gågade

Hovedgaden og biblioteket i Birkerød er blevet hjemmebane for en gruppe unge uromagere, der chikanerer og skaber utryghed for byens borgere.

Ifølge sn.dk er den nordsjællandske by stærkt plaget af de unge drengegrupper, som ofte hænger ud ved indgangen til byens bibliotek og generer stedets kunder.

De massive problemer har fået Nordsjællands Politi til at skærpe indsatsen over for de unge, der vurderes at være i alderen 13-30 år, i et samarbejde med Rudersdal Kommune.

'Utilpassede' unge

- Birkerød skal naturligvis være en tryg by at færdes i for alle. Derfor har vi i politiet sat fokus på en mindre gruppe af lokale, unge uromagere. Vi mener ikke, at de er organiserede, men mere det vi kalder 'rodløse' og 'utilpassede', og som også har handlet adfærdsprovokerende overfor politiet, siger vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston, der er centerchef for Forebyggelse og Nærhed i Nordsjællands Politi, til avisen.

Senest torsdag i denne uge måtte politiet ifølge døgnrapporten rykke ud til to hændelser inden for få timer. Først indløb en anmeldelse klokken 18.10 om uro ved biblioteket, hvor en gruppe på omkring ti unge mennesker skabte utryghed.

Da politiet ankom til stedet, traf betjentene ni unge mænd i alderen 15 - 21 år, som fik deres identitet registeret og blev bedt om at forlade stedet.

På stedet fandt en narkohund også en mindre mængde hash, som dog ikke med sikkerhed kunne knyttes til nogle af de unge. I stedet blev det registreret som hittegods, fremgår det af døgnrapporten.

Stjal frugt og kastede med sten

Blot få timer senere var den gal igen, da politiet endnu en gang måtte rykke ud - denne gang til meldinger om stenkast.

Ifølge anmeldelsen, som indløb klokken 21.10, skabte en gruppe på omkring ti unge drenge utryghed i gågaden, hvor de ifølge anmelderen først havde stjålet frugt fra Netto og nu var i gang med at kaste sten på glasfacaderne ved byens Føtex.

Af politiets døgnrapport fremgår det, at en patrulje kørte til stedet, hvor flere personer blev set løbe derfra. Nordsjællands Politi kan ikke afvise, at der er sammenfald mellem persongrupperne ved de to episoder.

I forbindelse med de massive problemer blev der ifølge sn.dk 5. oktober afholdt en såkaldt 'tryghedsvandring', , hvor repræsentanter fra SSP (Skole, Socialforvaltning og Politi, red.), kommunens vejafdeling o personer fra det lokale forretningsliv deltog.

Vandringen fandt sted efter at to motorcykelbetjente 4. oktober måtte tilkalde forstærkning, fordi tre unge mænd fra Birkerød kom med trusler og havde stærkt, aggressiv adfærd mod især den ene betjent

- Formålet var at udpege steder i bymidten, hvor vi med fordel kan gøre det mere trygt og indbydende at færdes. Det kan være ved at øge belysningen, klippe hække ned, så der kommer mere oversigt m.v., fortæller Brian Stybe Grayston til Frederiksborg Amts Avis.