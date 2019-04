Stenkast og uheld: Flere motorveje spærret

Myldretidstrafikken torsdag eftermiddag er gevaldigt udfordret flere steder i landet som følge af spærrede motorveje.

Således er Holbækmotorvejen blevet spærret i retning mod Holbæk efter et uheld.

Uheldet skete da en person påkørte en varebil på motorvejen. En person er kørt til Rigshospitalet i ambulance, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

- Det er formentlig alvorligt, men der er ikke nogen dræbte, som der ser ud nu, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Uheldet er sket efter frakørsel 13 Ringstedvej. I første omgang blev trafikken ledet af ved frakørsel 13, men frakørslen er siden blevet spærret, hvorfor trafikken nu i stedet bliver ledet af ved frakørsel 12. Trafikanter kan køre på motorvejen igen ved tilkørsel 14.

Færdselsuheld på Holbækmotorvejen ved Roskilde retning vest. Trafikken ledes af ved afkørsel 13 mod Ringstedvej. Find alternativ rute. #politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) April 25, 2019

Vejdirektoratet forventer tidligst, at vejen er helt genåbnet klokken 17.30.

Ved Skanderborg er Østjyske Motorvej blevet spærret som følge af et stenkast tidligere på eftermiddagen.

Her er der blevet kastet sten ud fra Låsbyvej mellem frakørsel 51 og 52, hvorfor politiet har set sig nødsaget til at spærre af for at efterforske i området. Her forventer man tidligst at kunne åbne igen klokken 18.

Ifølge politiet er der kun sket 'betydelig materiel skade', men ingen personer er kommet noget til.

Lastbil væltet

Også Holstebromotorvejen er torsdag eftermiddag blevet spærret.

Det skyldes, at en lastbil er væltet mellem frakørsel mod Vildbjerg og Rute 18, oplyser Vejdirektoratet.

Vejen ventes tidligst at blive genåbnet i løbet af aftenen. Indtil da bliver trafikken mod Holstebro ledt fra ved afkørsel 19 Aulum.

Opdateres...