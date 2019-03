Stewardesser anklager piloter: De bedøvede og voldtog os

To stewardesser har nu lagt sag an mod to piloter og det amerikanske lavpris-flyselskab JetBlue.

Stewardesserne anklager piloterne for at have bedøvet og seksuelt misbrugt dem og en tredje stewardesse. I sagsanlægget hedder det også, at kvinderne blev slået og udsat for seksuel diskrimination, ligesom deres civile rettigheder er blevet overtrådt.

De noget opsigtsvækkende anklager mod piloter og flyselskaber dækker angiveligt også over, at der hersker et ubehageligt og fjendtligt arbejdsmiljø i flyselskabet.

- Anklagerne er åbenlyst meget alvorlige, og hvad disse kvinder blev udsat for er forfærdeligt. Det giver anledning til stor bekymring, hvordan JetBlue behandlede sagen og det faktum, at selskabet ikke har gjort noget for at rette op, siger stewardessernes advokat Abe Melamed, ifølge avisen The New York Times.

Bedøvet på stranden

Ifølge sagsanlægget fandt overgrebene sted under et ophold i Puerto Rico sidste år, da de to stewardesser sammen med en kollega gik ned på stranden efter at have checket ind på deres InterContinental Hotel i San Juan. Her faldt de i snak med to mænd, som sad og drak øl.

Det viste sig, at mændene var piloter i JetBlue.

De angivelige voldtægter fandt sted på InterContinental Hotel i San Juan. Stewardesserne mødte tilfældigvis de to piloter på stranden.

Kvinderne blev tilbudt en øl, som de delte. Herefter har kvinderne kun en sporadisk hukommelse af det videre hændelsesforløb.

I sagsanlægget hedder det, at der var et bedøvende middel i øllen.

De to piloter tog herefter de stærkt påvirkede kvinder tilbage på hotellet.

I et værelse forsøgte den ene pilot angiveligt at voldtage den ene kvinde. Men hun kastede op og kradsede ham, så han opgav sit forehavende.

'Tak fordi min drøm gik i opfyldelse'

I det andet værelse voldtog den anden pilot angiveligt den ene stewardesse, mens den anden lå ved siden af i sengen.

- Sagsøger var klar over, hvad der skete med hende. Men hun var under indflydelse af stoffer og var derfor ikke i stand til at reagere, hedder det i sagsanlægget.

Piloten skulle angiveligt herefter også have voldtaget stewardessen, som lå ved siden af.

Denne kvinde har dog ikke lagt sag an. Det er uklart, hvorfor hun ikke er en del af sagskomplekset.

Efter de to voldtægter skulle piloten angiveligt have sagt til de to kvinder: Tak fordi min drøm gik i opfyldelse.

Ifølge The New York Times var kvinderne syge næste dag, men de fløj videre med JetBlue til Newark i USA.

Under turen talte de om hændelsen.

Fik en kønssygdom

Den ene af stewardesserne mailede efterfølgende til piloten. Hun ville gerne vide, om han havde nogle kønssygdomme. Han svarede, at det ville han lade sig undersøge for. Kvinden fik senere konstateret en kønssygdom, som angiveligt stammer fra piloten.

Kvinderne underrettede flyselskabets ledelse om hændelsen. Men piloterne fik ikke en disciplinær straf.

Den ene stewardesse lider fortsat af følgevirkninger.

- Kvinden støder jævnligt ind i den ene af piloterne. Hun reagerer omgående på det og må gå på toilettet, hvor hun kaster op. Kvinderne føler, at det skete er en del af kulturen i flyselskaberne, siger advokat Abe Melamed, ifølge The New Yorl Times.

Tager det alvorligt

JetBlue har nægtet at svare på spørgsmål om sagsanlægget. Selskabet skriver dog i en udtalelse:

- Vi tager anklager om vold eller anden upassende opførsel meget alvorligt og undersøger sådanne forhold grundigt.

Advokaterne for piloterne er ifølge den ansete avis ikke vendt tilbage med en kommentar.

Kvindernes identitet er sløret i forhold til offentligheden.

Ekstra Bladet har i modsætning til de amerikanske medier valgt ikke at bringe navnene på de to piloter, da de hverken er sigtede eller kendt skyldige i sagen.