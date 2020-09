Stik i ryggen: Mand fængslet for sakse-angreb

En 33-årig lette er nu fængslet for at have stukket en anden mand med saks i Botanisk Have i København

En 33-årig lettisk turist sigtet for grov vold var ramt af totalt hukommelsestab, da han søndag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København.

Men manden endte med at blive varetægtsfængslet i 23 dage på en begrundet mistanke om at være skyldig i at have stukket en anden mand i ryggen med en saks.

Mandens mulige motiv står stadigvæk hen i det uvisse.

Overfaldet skete i Botanisk Have lørdag omkring klokken 16.48, og Henrik Brix, vagtchef i Københavns Politi har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at skaderne på ofret ikke var 'livstruende'.

Anholdt med saks

Politiet fik flere anmeldelser fra folk, som havde set en mand gå omkring i området med en saks, og han havde også en saks på sig, da han blev pågrebet lidt senere.

Om det var gerningsvåbnet, skal nærmere tekniske undersøgelser afklare.

Det kom frem under afhøringen i Dommervagten, at manden er ankommet til Danmark for ganske nylig.

Der er endnu ikke taget stilling til, om anklageren vil nedlægge påstand om, at manden skal udvises, hvis han kendes skyldig.

