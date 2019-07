Stikflamme fra grill: Toårigt barn alvorligt forbrændt

Tre personer, herunder et toårigt barn, fik brandskader ved optænding af en grill torsdag eftermiddag

Det gik helt galt, da en familie torsdag eftermiddag forsøgte at tænde op i en grill i Esbjerg.

Tre personer fik forbrændinger, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

- Det skete under optænding af en kulgrill. Der er formentlig brugt tændvæske, der har givet en høj stikflamme, uddyber vagtchef Erik Lindholdt over for Ekstra Bladet.

To voksne kom let til skade og er kørt til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, mens det står anderledes slemt til med den tredje person.

- Et toårigt barn er alvorligt forbrændt og overført til Odense Universitetshospital, fortæller vagtchefen.

- Ud fra de oplysninger vi har fået, skulle det toårige barn være uden for livsfare.

Senere på aftenen er endnu en person blevet forbrændt - denne gang i Skærbæk, efter at have hældt tændvæske på et bål.

Det får Syd- og Sønderjyllands Politi til at minde folk om at huske at tænke sig om og passe på ved brug af åben ild.

- Nogle gange tænder folk deres grill, og hvis den går ud, så hælder de mere tændvæske på. Når de sætter ild til det igen, er kullet varmt, og det giver dampe, der nærmest kan give en lille eksplosion eller en stikflamme, forklarer vagtchefen.