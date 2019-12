Stillads-konflikten: Bagmand efterforskes af politiet

Direktøren i byggeselskabet DS byggeri Donatas Aleksandravicius, der var underentreprenør på det skandaleombruste byggeri, der blev stormet af vrede stilladsarbejdere i sidste uge i København, har i flere tilfælde haft problemer med arbejdsmiljøet.

Det kan Ekstra Bladet nu afsløre på baggrund af rapporter fra Arbejdstilsynet.

I rapporterne fremgår det, at myndigheden har politianmeldt byggefirmaet for brud på arbejdsmiljølovgivningen til to politikredse. Det drejer sig om byggerier i henholdsvis Aalborg og i Risskov ved Aarhus.

Derudover har Arbejdstilsynet givet virksomheden en lang række påbud for blandt andet ikke at have styr på sikkerheden.

Donatas Aleksandravicius under urolighederne på byggepladsen. Foto: Ekstra Bladet

'Kan i værste fald medføre døden'

Efter et tilsynsbesøg i november 2018 på byggepladsen i Aalborg skrev Arbejdstilsynet:

'Det er således Arbejdstilsynets vurdering, at der er fare for, at ansatte kan falde ned fra etagedækket. Et fald fra 2,7 meters højde kan resultere i alvorlig legemsbeskadigelse og kan i værste fald medføre døden.'

Og efter et tilsynsbesøg i maj 2019 på byggepladsen i Risskov skrev Arbejdstilsynet følgende:

'Det er Arbejdstilsynets vurdering, at den ansatte er udsat for en overhængende og betydelig fare for nedstyrtning under arbejdet.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordjyllands Politi, der bekræfter, at de har indhentet oplysninger i sagen og sendt sagen tilbage til Arbejdstilsynet til ny vurdering.

'Der er derfor endnu ikke taget stilling til evt. dato for retslig tiltale,' oplyser Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet via mail.

Østjyllands Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at de efterforsker virksomheden.

Adresse i Aars

Donatas Aleksandravicius har adresse på en landejendom i Aars i Nordjylland. Her er hans virksomheder også registreret.

Selvom han tilsyneladende driver sin forretning fra Aars, har han kørt rundt i sin hvide Porsche Cayenne på Nørrebro og har haft en større gruppe håndværkere fra Litauen ansat, der har arbejdet på byggeriet af et seniorboligfællesskab.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Donatas Aleksandravicius.

Politiet kunne ikke stoppe det store antal fremmødte. Foto: Ekstra Bladet

Stormede byggeplads og væltede Porsche

Donatas Aleksandravicius' firma DS Byggeri er underentreprenør på den byggeplads, som blev stormet på Nørrebro mandag 2. december.

Her blev der blandt andet kastet med sten og væltet stilladser, mens Ekstra Bladet var på stedet. Op mod 15 mand væltede også en hvid Porsche. Politiet var til stede med omkring 20 betjente, men de stod magtesløse og så til, mens de flere hundrede fremmødte stormede byggepladsen.

Ifølge 3F og stilladsarbejderne er der foregået social dumping på byggepladsen. Stilladset skulle være opsat sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, og stilladsarbejderne var vrede over, at to personer var blevet overfaldet for to uger siden. Overfaldene skete, fordi de forsøgte at dokumentere forholdene.

Efter pres fra stilladsarbejderne valgte totalentreprenøren at opsige samarbejdet med DS Byggeri og Donatas Aleksandravicius.

