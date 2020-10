Stilladsarbejder idømt fængsel efter byggepladsballade

En stilladsarbejder er blevet dømt for trusler og for at have kastet sten mod udenlandske arbejdere i forbindelse med en konflikt sidste år

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Det var en sag om vold mod to betjente, der ledte politiet på sporet af en 30-årig mand, der i dag er blevet idømt fængsel for trusler og forsøg på grov vold i forbindelse med, at op mod 300 stilladsarbejdere i december 2019 stormede en byggeplads i København.

Søndag 1. december 2019 blev en repræsentant fra Dansk El Forbund og en stilladsarbejder ifølge flere vidner overfaldet, da de ville dokumentere arbejdsforholdene på en byggeplads på hjørnet af Lundtoftegade og Tikøbgade i Københavns nordvestkvarter.

En stilladsarbejder er i dag blevet dømt for trusler og forsøg på grov vold, efter uroligheder på en byggeplads i Københavns sidste år. Her blev et stillads væltet ned over en mandskabsvogn.

Det fik de op mod 300 stilladsarbejdere til at samle sig 2. december 2019, hvor de endte med at storme byggepladsen. Blandt andet blev et stillads væltet ned over en mandskabsvogn, ligesom flere demonstranter anvendte kasteskyts mod de udenlandske arbejdere.

Greb betjent i skridtet

Et par dage inden hændelsen på byggepladsen havde den 30-årige mand været udsat for en brutal anholdelse ved Cafe Zirup i hjertet af København.

Forinden havde stedet tilkaldt politiet, fordi de ikke ønskede den nu dømte mands tilstedeværelse. Da politiet kom, følte betjentene sig truet af manden, som modsatte sig anholdelsen, hvilket fik betjentene til at slå ham op mod otte gange med kniplen. En del af anholdelsen blev afspillet på video i retten.

En stilladsarbejder er i dag blevet dømt for trusler og forsøg på grov vold, efter uroligheder på en byggeplads i Københavns sidste år. Her blev en Porsche blandt andet væltet.

I den forbindelse var den 30-årige tiltalt for at have grebet den ene betjent i skridtet og have sparket en anden i nakken. Hans forsvarer mente, at det var i selvforsvar, og at anholdelsen var alt for brutal, men det mente retten ikke, og manden blev dømt for vold mod politiet.

Efterfølgende valgte manden at råbe en række ukvemsord mod betjentene, hvilket han tilstod og blev dømt for.

Blev genkendt

Netop overfaldet på betjentene gjorde, fortalte en tredje betjent i retten, at han var blevet opmærksom på den 30-åriges tilstedeværelse ved demonstrationen foran byggepladsen i Tikøbgade. Og efterfølgende kunne betjenten genkende manden fra pressens fremstilling af sagen.

En stilladsarbejder er i dag blevet dømt for trusler og forsøg på grov vold, efter uroligheder på en byggeplads i Københavns sidste år. Her blev et stillads væltet ned over en mandskabsvogn. Arkivfoto: Anthon Unger

Her blev han blandt andet genkendt, da han kaster en sten mod byggepladsen. Retten fandt det således bevist, at han havde kastet en sten for at ramme gruppen af udenlandske arbejdere, og derfor blev han dømt for forsøg på grov vold.

Desuden blev den 30-årige stilladsarbejder dømt for at have truet en af de litauiske medarbejdere på pladsen.

Den udenlandske arbejder var indkaldt som vidne i sagen, hvor han fortalte, at stilladsarbejderen på engelsk havde sagt, at han ville dræbe vedkommende, hans familie og hans chef. Dette blev stilladsarbejderen også dømt for.

Samlet for forholdene blev den 30-årige mand idømt seks måneders fængsel.

Han udbad sig betænkningstid i forhold til, om han skulle anke dommen.

