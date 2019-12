Stilladsbil smadret af bombe i boligkvarter

En stilladsbil har fået smadret kabinen af fyrværkeri-bombe sent mandag aften

Ukendte gerningsmænd har med en fyrværkeri-bombe smadret en stillads-bil midt i et boligkvarter i Birkerød.

Den bombede stilladsbil tilhører et investeringsfirma, hvor ejeren tidligere har haft et stilladsfirma, som er gået konkurs, og bilen holdt parkeret på en parkeringsplads mellem gaderne Teglgården og Christianslund i den nordsjællandske by.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nordsjællands Politi, der bekræfter, at de har været ude til en hærværkssag i området natten til tirsdag.

- Vi fik en anmeldelse klokken 00.25. Anmelder havde hørt et brag omkring klokken 23.30, men tænkte ikke videre over det. Men da hans kone kom hjem, fortalte hun, at en bil havde fået ødelagt sine ruder.

- Det er formentlig sket med fyrværkeri, og vi behandler det som en hærværkssag, siger pressemedarbejder hos Nordsjællands Politi Henriette Døssing til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har bomben været så kraftig, at ladvognens førerhus er smadret, ligesom bilens forrude er fløjet flere meter væk. Tilsyneladende er bomben smidt ind i bilens kabine, hvorfra den altså har ødelagt inventaret.

Natten til søndag blev et stillads væltet på Scandiagade i Københavns Sydvestkvarter, og stilladset var ejet af Mikael Christian Iversen - også kendt som Flinke Mikael.

Om de to hændelser har noget at gøre med hinanden er endnu ikke bekræftet, og Nordsjællands Politi ønsker heller ikke at kommentere den oplysning.