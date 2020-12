Stine Geislers mor er død

Kirsten Geisler er død. Hun var i offentligheden kendt som mor til Stine Geisler, der blev dræbt under pinsekarnevallet i København i 1990.

Dødsfaldet fremgår af Folkeregistret sker godt 30 år efter, at den 18-årige gymnasieelev blev fundet i kælderen under Teglkroen i ejendommen, hvor familien Geisler boede.

Mordet på Stine Geisler er et af Danmarkshistoriens mest omtalte uopklarede drab, som Københavns Politi aldrig har opgivet håbet om at opklare.

Det har Kirsten Geisler adskillige gange givet udtryk for, at hun heller ikke havde. Håbet svandt med tiden ind, men moderen, som var jurist, så inderligt gerne retfærdigheden ske fyldest, og hendes datters morder pågrebet.

Det nåede hun aldrig.

Kirsten og Steen Geisler til deres datters bisættelse, som foregik fra Københavns Domkirke. Foto: Jørgen Sperling/Polfoto

Kirsten Geisler blev stort set hver dag konfronteret med det sted, hvor hendes datter blev myrdet for 30 år siden

Hun boede til sin død i lejligheden på anden sal over den baggård, hvor Stine Geisler blev fundet bagbundet, pint og dræbt i pinsen i 1990.

Beslutningen om at blive boende skete ikke med Kirsten Geislers gode vilje, har hun tidligere fortalt til Ekstra Bladet:

- Jeg ville væk. Jeg kunne simpelthen ikke holde tanken ud, men min mand sagde, at han kunne godt forstå det, men at vi ville komme til at sidde på en øde ø, hvis vi flyttede, lød det i et interview i 2012.

Stine Geislers mor: - Det er svært at gå forbi de kældervinduer

Hun har gennem årene været tilbageholdende med at stå frem, men da den uopklarede drabssag på grund af forbedrede dna-spor endnu en gang blev grundigt gennemgået, udtalte hun sig igen.

Det er sket flere gange siden. Hun har også bidraget til journalist Søren Baastrups bog 'En djævel i den lyse nat' fra sidste år.

Forfatter om Stine: - Jeg ville gerne have opklaret det drab

For nylig havde tv-stationen Discovery premiere på programmet 'Hvem dræbte Stine Geisler'.

Kirsten Geislers mand, Steen Geisler, døde 14 år efter datterens død.

Stine Geisler har en bror, som bor i udlandet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at træffe ham.