Stiv 18-årig gik sidespejls-amok

En 18-årig mand havde formentlig fået lidt for meget indenbords, da han tidligt søndag morgen kom gående på Lervangen i Randers.

En opmærksom borger kunne således konstatere, at den 'lettere berusede' unge mand gik og sparkede hårdt til flere af bilerne, som var parkeret på vejen.

Det fremgår af døgnrapporten for Østjyllands Politi.

Han ringede derfor til politiet, og med dem i røret fulgte han på afstand efter gerningsmanden, mens den 18-årige gik videre på sin færd. Politiet kunne derfor relativt nemt få fat i den unge mænd og anholde ham.

Betjentene kunne konstatere, at sidespejlene på en lang række biler i området var ødelagte eller bøjet ud af position. Den unge mand blev sigtet for hærværk, men det skal nu undersøges, hvor mange tilfælde af hærværk sigtelsen skal gælde.



Ud over sigtelsen for hærværk blev den 18-årige mand også sigtet efter ordensbekendtgørelsen, da han råbte højlydt ad betjentene i forbindelsen med anholdelsen.