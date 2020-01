Stjålen terapi-ged genforenet med deprimeret okse

Oksen Bunter var trist, efter den havde mistet sin ven. I et par dage nåede han at være glad igen, men så blev hans nye ven stjålet

Midt i december forsvandt geden Peaches pludselig fra sit hjem i Northland i New Zealand.

Kort forinden havde hotelmanager Joe Robin anskaffet geden og introduceret den for oksen Bunter, som havde været nedtrykt siden en anden ko, der ligesom den tilhørte det lokale Maungaturoto Hotel, døde i begyndelsen af december.

Det skriver de newzealandske medier Stuff og Newshub.

- Efter Rosie døde, var Bunter virkelig deprimeret, og vi havde hørt, at geder var gode terapidyr, og der var en kvinde, som var villig til at sælge os Peaches, sagde Joe Robin til Newshub tilbage i december.

- Så snart, Peaches ankom i folden, var Bunter en helt anden okse, han løb rundt over det hele, sagde Joe Robin videre.

Oksen begyndte også at få appetitten tilbage efter at være blevet introduceret for sin nye ven.

Politiet på sagen

Men glæden varede desværre ikke længe, for midt i december blev Peaches stjålet.

Hotellet kontaktede politiet, som satte en efterforskning i gang for at finde den stjålne terapi-ged, og tirsdag i denne uge var der heldigvis godt nyt.

Her kunne både politiet og Joe Robin berette, at Peaches et par dage før jul var blevet spottet blandt en flok geder i nærheden. Politiet i Northland blev hurtigt tippet om opdagelsen, og inden længe var Peaches tilbage hos sin ven, Bunter.

Northland Police har selv lagt en beretning på deres Facebook-side, hvor de på munter vis forklarer om efterforskningen af sagen om den forsvundne ged.

'Politiet spildte ikke tiden og fik fat på overvågningsvideoer og talte med en række mennesker,' lyder det blandt andet i politiets opslag. Her fremgår det også, at politiet ikke vil gøre mere ud af sagen efter Peaches nu er kommet hjem.

I de dage, Peaches var forsvundet, nåede Joe Robin og de andre hotelansatte at tænke det allerværste. Så da mysteriet blev opklaret, kunne de ånde lettet op, og vil nu sikre indhegningen med elektrisk stødhegn.