Stjålet cyanid fundet i Norge: Anholdt gemte sig i mødding

En stjålet beholder med det dødbringende gift cyanid er blevet fundet efter en voldsom biljagt i Norge.

Det skriver norske VG.

Beholderen med cyanid blevet forsvandt 20. februar, da en fragtbil fra et medicinalfirma blev stjålet. Giftstoffet skulle have været leveret til Universitet i Oslo, men så langt nåede det aldrig.

Ifølge VG var der nok gift i beholderen til at slå 125 personer ihjel. Foto: VGTV.

Siden 20. februar har politiet ledt efter det dødbringende giftstof og varebilen, men først fredag aften fandt de det efter en dramatisk biljagt.

Jagten startede, da politiet prøvede at stoppe en sølvgrå Audi til et rutinetjek, men i stedet for at holde ind, fortsatte Audien forbi politiet, som måtte tage jagten op.

- Pågribelsen var forholdsvis dramatisk. Vi fulgte efter bilen, men den forsvandt. Derefter førte vidneobservationer til, at vi finder den igen senere, fortæller politiadvokat Camilla Granstrøm til VG.

Gravet ned i møg

Politiet rykkede efter tippet ud med en hundepatrulje og fandt den ene af mændene i en mødding i en kælder.

- En mand havde gravet sig ned i møddingen. Hunden gravede ham frem, og så gik manden til angreb på hunden. Hunden forsvarede sig og bed manden flere gange, siger operationsleder Terje Marstad fra Politidistrikt Øst til VG.

Det var i kælderen her, at den ene mand havde gravet sig ned. Foto: VGTV.

En anden mand blev pågrebet i nærheden af kælderen. De to anholdte er begge fra Polen og henholdsvis 52 og 33 år gamle. De er blevet sigtet for groft tyveri og bliver fremstillet i grundlovsforhør søndag.

Beholderen var stjålet fra Universitet i Oslo, og over for VG fastslår universitet, at beholderen er intakt. I alt indeholdt den 25 gram cyanid, og det er ifølge VG nok gift til at kunne slå 125 mennesker ihjel.