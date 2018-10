Stjålet flugtbil tabte hjul efter skuddrab på 30-årig

Tre tiltaltes hæsblæsende flugt ned gennem Jylland var tæt på at gå galt, inden politiets fælde klappede i Tyskland

Få timer efter drabet på en 30-årig mand på en p-plads ved Randers Regnskov var flugten tæt på at gå helt galt for de tre tiltalte, som i øjeblikket sidder i et nævningeting i Randers.

Den 37-årige tidligere Bandidos-rocker M., der skød den 30-årige srilankansk-fødte mand, forklarede, at den stjålne flugtbil pludselig mistede det ene forhjul på E45 ved Aarhus. Bilen kunne ikke køre videre, men på en ejendom tæt ved motorvejen lykkedes det at komme i kontakt med en ven, som kørte M. og den medtiltalte 39-årige kvinde og en 19-årig mand over grænsen til Tyskland.

Eks-rocker følte sig truet

I en aggressiv tone vendt mod anklager Birgitte Ernst forklarede den firskårne og svært tatoverede eks-rocker, at han følte sig truet af den 30-årige mand. Dennes eneste brøde var, at han befandt sig på det forkerte sted den forkerte dag. Han og de tiltalte, der alle er fra Aalborg, kendte ikke hinanden forud for hans voldsomme død.

Tværtimod ville han hjælpe en kammerat, der havde penge til gode, med at mødes med skyldneren og lave en aftale.

- Min ven J. skulle mødes med en mand, som han havde en gæld til. 30.000-35.000 kroner. Det var en narkogæld, lød det fra den tidligere Bandidos-rocker.

- Jeg lovede at hjælpe J., fordi han havde fået trusler, sagde han.

De tre nu tiltalte kørte i bil fra Aalborg til et aftalt sted ved Randers Regnskov. Ved 23.30-tiden steg han ud af bilen og tog ladegreb på en medbragt Glock-pistol med 15 skarpe ni millimeter-patroner.

I mørket nærmede en skikkelse sig.

Det var nødværge

- Han var stor. Større end mig. Vi stillede os tæt på hinanden. Han sagde ikke sit navn, forklarede den drabstiltalte.

- Hans ene hånd var bag ryggen. I et splitsekund ser det for mig ud, som om han trækker noget.

- Han kommer ind over mig. Og så skyder jeg ham, sagde den 37-årige uden vaklen.

- Det er nødværge. Jeg havde ikke lyst til at ligge under jorden, så jeg skyder ham i ansigtet. Det var overstået på 30 sekunder.

Umiddelbart efter det dræbende skud kørte de tre nu tiltalte til Aalborg. Undervejs var bilen ved at køre tør. På tankanlægget Himmerland sprang den 37-årige ud på tilkørselsvejen.

- Jeg havde lige skudt en mand og skulle ikke nyde noget af at blive filmet af et kamera på tankstationen, sagde han.

Skygget af tysk politi

I Aalborg pakkede trioen nogle tasker med henblik på at flygte til Holland. Efter uheldet ved Aarhus ankom de sent lillejuleaften til Flensborg og tog ind på et billigt hotel.

Her mødtes de med to hollandske mænd og fortsatte flugten næste dag.

I mellemtiden havde det tyske politis aktionsstyrke lokaliseret de tre nordjyder og holdt dem under observation. Da flugten op ad juleaftensdag fortsatte mod syd i hollændernes bil, slog politiet til.

Den 19-årige, som skal afgive forklaring i dag, har i skrivende stund bedt om, at den 37-årige eks-rocker bliver ført ud under afhøringen. Det har retten accepteret.

Ekstra Bladet følger sagen.