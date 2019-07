Stjålet maskinpark: Fynbo anholdt for million-hæleri

To ekstraordinært vakse politibetjente åbnede for en uge siden en ladeport til en stor sag om hæleri, da de under en patrulje slog vejen forbi et nedlagt, østfynsk landbrug.

Her i en maskinhal fandt Fyns Politis efterforskere en omfattende maskinpark af brugsstjålne biler, entreprenørmaskiner, trailere, ATV'ere, et par både og andre koster, som har en samlet værdi på cirka tre millioner kroner ifølge politiets beregning.

Kosterne er især forsvundet fra virksomheder og byggepladser i i forbindelse med mere end 130 indbrud rundt omkring i Danmark. Hvor lang tid det har strukket sig over, har politiet ikke overblik over endnu.

Det oplyser politikommissær Finn Allan W. Petersen fra Fyns Politis indbrudsgruppe.

Fjernede stelnumre

Efterforskningslederen fortæller, at ejendommens lejer, en 26-årige mandlig fynbo er anholdt, sigtet og varetægtsfængslet for groft hæleri.

- Han kan formentlig også se frem til at blive sigtet for tyveri, når vi nu dykker mere ned i efterforskningen. Vi har knoklet med at finde ejerne til så mange af de her koster som muligt, og på trods af, at stort set alle maskiner og biler har fjernet deres stelnumre, er det lykkedes et langt stykke hen ad vejen, siger Finn Allan W. Petersen.

Op imod 30 enkeltpersoner og virksomheder har indtil videre fået levere ejendele til en værdi på to millioner kroner. Det drejer sig om flere biler, en mini-graver, en båd, et par trailere og en række andre ting.

En enkelte person måtte tage en sættevogn i brug for transportere mistede genstande hjem til sig selv.

Leder efter flere ejere

Fyns Politi har stadigvæk koster til en samlet værdi af omkring en million kroner stående, hvor det endnu ikke er lykkedes at identificere de retmæssige ejere.

- Der er tale om rigtig mange koster, men vi er jo ramt af ferie, så vi er endnu ikke klar til at offentliggøre billeder af tingene, så ejerne kan henvende sig til os, siger Finn Allan W. Petersen, som forventer, at politiet i løbet af få dage vil oprette en mailadresse, hvor de uafhentede kosters mulige ejere kan henvende sig.

Politikommissæren vil ikke udelukke, at der kan komme flere anholdelser i sagen.

Rejses der tiltale og ender den den sigtede og varetægtsfængslede mand med at blive kendt skyldig i groft hæleri efter straffelovens paragraf 290, risikerer han en straf på op til seks års fængsel alene på det grundlag.