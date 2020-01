Stjålne luksusbiler fundet i lade: Familiemedlem sigtet

I alt 29 luksusbiler af mærker som Maserati, Range Rover, BMW og Mercedes, blev ottende november hevet ud af en lade hos en frugtavler i Nordsjælland med mistanke om, at bilerne var stjålet.

En nu 32-årig mand, der lejede laden af frugtavleren, blev anholdt og varetægtsfængslet dagen efter. Han blev sigtet for tyveri af særlig grov beskaffenhed, subsidiært hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Der var hurtigt mistanke om, at den 32-årige ikke var alene om de tilsyneladende kriminelle forhold, og politiet har også sidenhen sigtet endnu en person.

- Den 16. december sigtede vi en 22-årig mand, som vi har mistænkt for at være medgerningsmand, eller i hvert fald involveret i sagen, siger Matias Arvidsen, politikommissær ved Nordsjællands Politi.

Se mere video på Localeyes.

Familierelation

Der er nedlagt navneforbud, hvorfor den 32-åriges identitet ikke må afsløres. Men de to sigtede kender hinanden, fortæller politikommissæren.

- Jeg kan bekræfte, at de har en relation, og at det er en familiemæssig relation.

Rystet frugtavler: Havde 29 luksusbiler i laden

Af retsbogen fra grundlovsforhøret ved Retten i Lyngby 9. november, hvor den 32-årige blev varetægtsfængslet, fremgår det, at politiets automatiske nummerpladescannere registrerede en bil tilhørende den 32-åriges bror, der fulgte efter den stjålne Maserati.

Artiklen fortsætter under billedet.



Laden, som den 32-årige lejede, var var inddelt i en nord- og sydlig hal. Der var biler i begge haller. Foto: Allan Andersen

Hvorvidt den 22-årige er bror til den tidligere varetægtsfængslede er dog uvist. Samme dag, som den 22-årige blev sigtet, blev den 32-årige løsladt, da han sad varetægtsfængslet for at undgå, at han kunne påvirke efterforskningen, fortæller politikommissæren.

Politiet har siden fastslået, at 23 af de 29 biler var stjålet.

Artiklen fortsætter under billedet.



Politiet er fortsat i gang med at undersøge, om der er fusket med bilernes identitet. Foto: Allan Andersen.

Kloning

Politiet vil ikke afvise, at der kommer flere sigtelser i sagen, men er lige nu i gang med at kortlægge, præcis hvilken identitet bilerne har.

- Der pågår stadig et stort teknisk arbejde med køretøjerne. Det er både i forhold til at sikre spor på køretøjerne, men når man finder en så stor mængde køretøjer, så kan man godt mistænke, at der foregår en kloning af bilerne.

- Det ser ikke umiddelbart sådan ud, men det er et stort teknisk arbejde at undersøge, om køretøjerne har den rigtige identitet, siger Matias Arvidsen.

Se også: 29 luksusbiler i lade: Mand fængslet

Artiklen fortsætter under billedet.



Her ses fronten af en Nissan 200 SX. Fordi undersøgelserne af bilernes identitet er så omfattende, er det ganske få af bilerne, der er blevet frigivet til ejere eller forsikringsselskaber, oplyser Matias Arvidsen. Foto: Allan Andersen

Kloning sker ved, man ændrer bilens stelnummer og dermed dens identitet, fortæller politikommissæren.

- Det foregår for eksempel ved, at man har et køretøj, der for eksempel er totalskadet, eller en bil der har en alvorlig trafikskade, der gør, at det ikke kan betale sig at reparere den. Så stjæler man et køretøj, der er identisk. Altså samme model, årgang, farve og så videre, og så overfører man stelnummeret fra den bil, der er skadet, til den stjålne bil.

- Og vupti, så har man i gåseøjne et lovligt køretøj. Og der har vi tidligere set, at når man har et så stort antal køretøjer, så er det fordi, at man er ved at flytte identiteten rundt mellem dem, siger politikommissæren, der understreger, at kloning også kan forekomme ved import af biler, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.



Her en BMW X5, der bliver kørt væk fra laden på et fejeblad. Foto: Allan Andersen.

Ved import

Overfører man for eksempel et dansk stelnummer til en tysk bil, fremstår den som dansk, og på den måde kan man slippe for at betale dansk registreringsafgift.

Hvorvidt sagen har forbindelse til organiseret kriminalitet, vil Matias Arvidsen ikke vil kommentere.

Begge sigtede nægter sig skyldige.