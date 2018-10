Stjæler showet: Kvinder i voldsomt slagsmål under koncert

To kvinder stjal showet under en koncert med rapperen Boogie Wit Da Hoodie

To kvinder formåede i sidste uge at stjæle showet under en koncert i New York med rapperen Julius Dubose, der går under navnet Boogie Wit Da Hoodie.

Det skriver flere medier heriblandt New York Post.

Mens rapperen stod på scenen udbrød et slagsmål blandt publikum. En af koncertgæsterne filmede episoden med sin telefon, og her kan man se to kvinder gå voldsomt til hinanden.

Kvinderne uddeler adskillige slag, før den ene af dem i ægte wrestling-stil løfter den anden op og slynger hende i gulvet.

Du kan se den vilde slåskamp over artiklen.

Der er ikke forlydender om, hvorvidt de to personer blev anholdt.