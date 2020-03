Stjal 17 par underbukser i Netto: Udvist

- Jeg vil bare gerne hjem.

Det var ordene, da en 27-årig rumæner i Retten i Glostrup modtog en straksdom på 14 dages fængsel for butikstyveri. En straf som han allerede er i gang med at afsone.

Manden bliver udvist efter endt afsoning, og han kan se frem til at blive forment adgang til Danmark indtil marts 2024.

I retten tilstod han at have stjålet 17 par herre-underbukser til en samlet værdi af cirka 1500 kroner i en Netto-butik i Ballerup. Det skete søndag eftermiddag, og manden blev efterfølgende pågrebet af politifolk.

Det fortæller Cecilie Bak, senioranklager i Københavns Vestegns Politi.

Han manglede penge

- Han erkendte det hele og forklarede, at han stjal bokser-shortsene for at sælge dem videre. Han er heroin-misbruger og manglede penge, fortæller Cecilie Bak og oplyser, at manden havde abstinenser, mens han afgav forklaring.

Det kom frem, at manden lever som hjemløs og har overnattet på 'Mændenes Hjem' i Istedgade i København, siden han kom til Danmark i maj 2018.

Normalt udløser et butikstyveri i den størrelsesorden en bøde. Men retten valgte at statuere et eksempel med en frihedsstraf og udvisning, fordi manden to gange tidligere er dømt for butikstyveri.

Den desperate østeuropæer er angiveligt ikke gift og har heller ikke børn. Han er alene i Danmark men har familie i Rumænien.