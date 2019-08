Stjal 50 dollar: Nu er han løsladt efter 36 år

En nu 58-årig mand, der har siddet i fængsel siden 1983, er blevet løsladt.

Det skriver The Guardian.

Alvin Kennard fra Alabama blev i sin tid dømt for at have røvet et bageri, hvorfra han fik et udbytte på 50 dollars.

Som følge af den daværende lovgivning i Alabama, kendt som 'Habitual Felony Offender Act', der havde til mål at straffe vaneforbrydere, blev han idømt livsvarigt fængsel, fordi han havde været dømt tre gange. Tidligere havde han været dømt for tre tilfælde af indbrud begået i 1979.

En dommer blev dog opmærksom på Kennards tilfælde, som efter den nuværende lovgivning blev vurderet til at være helt ude af proportioner.

Han blev derfor tildelt en beskikket forsvarer, og sagen blev taget op på ny - med Kennards løsladelse til følge.

- Vi græd alle sammen. Vi har snakket om det i, jeg ved ikke, 20 år eller mere, om at være fri, siger Kennards niece, Patricia Jones, til WBRC.

Vil være tømrer

Alvin Kennard havde inden sin dom arbejdet med tømrer- og byggearbejde. Under den seneste retssag fortalte han dommeren, at han godt kunne tænke sig at arbejde som tømrer.

- Han siger, at han vil have et job, han vil kunne klare sig selv, og vi vil støtte ham i det, lyder det fra niecen.

Hans beskikkede advokat, Carla Crowder, siger at den nu løsladte mand er 'overvældet'.

- Det helt ekstraordinære ved Hr. Kennard er, at selv da han troede, han ville tilbringe resten af sit liv i fængsel, har han virkelig vendt sit liv på hovedet. Han er overvældet over denne mulighed, men han er forblevet tæt på sin familie, så han har utrolig opbakning, siger hun.

Hun siger, at hundredvis stadig sidder i fængsel på baggrund af den gamle lovgivning, men at de ikke har råd til advokater, hvorfor de ikke kan få mulighed for at komme på fri fod.

- Det er utroligt unfair og uretfærdigt for de hundredvis af mennesker i Alabama, der sidder fængslet på livstid uden mulighed for prøveløsladelse for ikke-voldelig, ikke-drabs-sager, siger Carla Crowder ifølge The Guardian.