Stjal bil, kørte galt og stak af

En 53-årig mand er sigtet for biltyveri

Fristelsen var åbenbart for stor, da en 53-årig mand natten til søndag gik forbi en bil, som holdt på Hovedgaden i Rønde på Djursland - med nøglerne i tændingen.

Bilens ejer - en ung kvinde - havde kortvarigt forladt bilen for at hente sin kæreste på et nærliggende værtshus. Inden de kom ud, var den 53-årige mand hoppet ind i bilen og kørt væk. Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Manden nåede dog ikke langt. På Lillerupvej mistede han kontrollen over bilen og kørte ind i siden på en garage ved en privat villa. Ifølge døgnrapporten fik bilen 'gevaldige skader', men tyven var frisk nok til at stikke af fra stedet til fods.

Søndag formiddag blev han anholdt og er foreløbigt sigtet for biltyveri.