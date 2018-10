Stjal cigaretter for flere hundrede tusinde kroner: Kan du genkende ham?

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Det var et yderst udbytterigt tyveri, en mand formåede at begå på tankstationen Circle K i Skovlunde i juli i år. Her slap han afsted med, over flere omgange, at sjæle cigaretter til en værdi af i alt 214.000 kroner.

Tyven er endnu på fri fod, og derfor beder politiet nu borgerne om hjælp, og efterlyser manden, der blev fanget på et af tankstationens overvågningskameraer.

- Vi behøver borgernes hjælp for at identificere manden på overvågningsbillederne, siger vicepolitiinspektør hos Københavns Vestegns Politi, Claus Bardeleben, til Ekstra Bladet.

Tyven skulle angiveligt have afluret koden til det pengeskab, hvor cigaretterne lå.

- Det er sket af flere omgange, hvor tyven har sneget sig ind i det rum i tankstationen, hvor cigaretterne ligger. Her har han stjålet for mange mange tusind kroner, siger Claus Bardeleben til Ekstra Bladet.

Overvågningsbillederne er fra 18 juli i år, den seneste gang tyven var forbi tankstationen.

Politiet ved ikke præcis, af hvor mange omgange tyven har stjålet cigaretter.

Politiet beskriver manden som:

- Cirka 1.80 høj

- Mellemøstlig af udseende

- Sort fuldskæg og markante sorte øjenbryn

I forbindelse med tyveriet var han i ført grå kasket med bordeaux skygge, sort jakke, blå t-shirt med hvidt Nike-logo, mørkeblå bukser, sorte sko og sort Peak Performance sportstaske.

(Artiklen fortsætter under billedet)



Manden beskrives af politiet som mellemøstlig af udseende. Foto: Københavns Vestegns Politi

Kan du genkende manden, eller har du oplysninger i sagen?

Så kan du kontakte Københavns Vestegns Politi på 43861448