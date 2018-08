Stjal pant for 15.000: Kørte sig gennem flaskeautomat

Kreative metoder blev taget i brug, da en 40-årig mand ifølge eget udsagn manglede penge til et lejligheds-indskud, skriver Nordjyske.

Han begyndte nemlig at stjæle pant fra et supermarked i den nordjyske by Brønderslev ved at køre sig igennem flaskeautomatens indgang til ølkasser. Påfundet kom i stand, efter supermarkedet havde forsøgt at sætte en stopper for mandens hidtidige pant-tyverier ved at låse døren ind til flaskerummet.

Supermarkedets vink med en vognstang om, at hans 'lån' af flasker fra pant-rummet, var uønsket, fik ham dog ikke til at stoppe, og han blev ved Retten i Hjørring i dag idømt ni måneders fængsel for flere forhold.

En travl herre

Når den 40-årige havde sikret sig kasser med tomme flasker fra pant-rummet, kørte han dem med det samme igennem flaskeautomaten og indløste panten, der ifølge retten i alt udgjorde 15.000 kroner.

Manden har tilsyneladende haft travlt med de kriminelle aktiviteter på det seneste - i hvert fald blev han så sent som i juni anholdt og varetægtsfængslet, efter en borger havde genkendt sine stjålne ejendele på nettet, som den 40-årige havde til salg.

Udover pant-tyveriet, tilstod manden i retten også hæleri af en Verner Panton-lampe, et ur fra Gant, tyveri af en bil i Brønderslev samt to indbrud i sommerhuse i Hune. Slutteligt blev manden også dømt for trusler, hærværk og fornærmelig tiltale mod politiet.

Den 40-årige udbad sig betænkningstid med henblik på eventuelt at anke dommen på fem måneders fængsel.