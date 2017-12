Stjerneadvokat ansætter nye folk: Én kvalifikation er vigtig

Michael Juul Eriksen er ekstrem, når det kommer til arbejdet. Han holder aldrig rigtigt fri og har ingen venner, som han ser privat.

Og de samme krav har han til de folk, som han har rekrutteret, når han i slutningen af marts næste år starter sit eget advokatfirma 'Juul Eriksen og Ernst' efter en menneskealder i advokatfirmaet TVC.

- De er jo taget ud fra, at det er folk, der arbejder dag og nat og lever for faget og ikke rigtig har noget ved siden af arbejdet. Plus at de selvfølgelig er oplært hos mig, så de kører den forsvarsstil, som jeg godt kan lide, siger Michael Juul Eriksen, der blandt andet er kendt som manden, der forsvarer LTF-præsidenten Shuaib Khan, og som har været forsvarer for sigøjnerbossen Gimi Levakovic og Hells Angels-rockeren Jønke.

Tre af de fire advokater, han tager med sig, har han selv udlært i TVC. Det er Berit Ernst, der har været selvstændig i 4-5 år, og blandt andet var forsvarer for Ian Ramm Hansen, der blev dømt for trippeldrabet fra Frederiksberg.

Berit Ernst ses her til venstre i billedet. Foto: Ivan Riordan Boll/Polfoto

Derudover har han ansat den tidligere landsdommer i Østre Landsret og nuværende advokat i TVC, Eigil Strand, Alexander Nyborg Christensen, der er advokatfuldmægtig for Michael Juul Eriksen i TVC, men bliver helt færdig om en måneds tid. Endelig er der Karina Skou fra Aalborg, der har været anklager i mange år, men blev hentet til TVC af Michael Juul Eriksen.

Kun strafferet

Kontoret bliver lokaliseret i Aarhus, Aalborg og København.

- Så det er kriteriet for at arbejde for dig, at man ikke rigtig har noget liv ved siden af?

- Det er klart, at når vi starter det op, så er det ambitiøst. Vi skal jo levere kvaliteten, siger han og fortsætter:

- Vi skeler ikke til, om vi er populære hos domstolene, hos politiet eller hos kolleger. Det afgørende er at få det bedste resultat for klienten, og den stil har skaffet mange fjender, men den har også skaffet mange klienter.

Det nye kontor bliver hundrede procent målrettet strafferet.

Ekstra Bladet har tidligere interviewet Michael Juul Eriksen i forbindelse med udgivelsen af hans bog 'FORSVAR - Alle har ret til en god advokat'.

Meget ekstrem

Her lagde han heller ikke skjul på sin ekstreme tilgang til arbejdet. Han er ikke bange for at komme til at fortryde på dødslejet, at han ikke brugte mere tid med sine nærmeste.

- Sådan tror jeg ikke, jeg kommer til at tænke. Jeg tror tværtimod, jeg ville fortryde, hvis jeg stoppede alt for tidligt eller ikke gav mig fuldt ud. Det er nok sådan, jeg er som person. Jeg er nok meget ekstrem, sagde han.

- Man ser dig som en farverig advokat, den der siger de fede ting til pressen og laver et skuespil i retten. Kan du selv se, at dit stringente liv kan ses som en kontrast til det?

- Det kan jeg sagtens se. Men jeg lever også, når jeg er i retten. Når jeg står og procederer, føler jeg mig helt på hjemmebane. Jeg vil ikke sige, at jeg er socialt handicappet eller mangler interesse for andre mennesker, men hvorfor skal jeg bruge en masse tid og energi på at lære en person at kende? Hvad skal jeg bruge det til? Den interesse har jeg ikke lige, sagde han blandt andet i interviewet, der kan læses her.

Dansk stjerneadvokats ekstreme liv: Holder aldrig fri. Som i aldrig