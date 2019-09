Stjernerapper var tæt på brutal voldssag

Den danske rapper Oliver Kesi har med egne ord 'gået meget i byen'.

Det fik han slået fast i byretten i København, da han skulle afgive vidneforklaring i en blodig voldssag, hvor en yngre mandlig gæst på en københavnsk natklub blev tævet og var bevidstløs. En tidligere ansat på natklubben er tiltalt i sagen. Han nægter sig skyldig.

- Ja, det er noget værre noget, men sådan er det jo, sagde rapperen til Ekstra Bladet, inden han skulle ind og vidne.

Da han havde sat sig i vidneskranken i byretten spurgte anklager Søren Harbo ham, hvad han kunne huske fra den pågældende episode:

- Det er selvfølgelig et pænt stykke tid siden, men jeg mindes, at den forurettede var rimelig væk på et eller andet, forklarede Oliver Kesi, om den anden mandlige gæst, der blev centrum i sagen, og som han konsekvent omtalte som 'forurettede'.

Rapperen havde ikke selv indtaget alkohol den pågældende aften efter en operation på stemmelæben, fortalte han.

Han kender den nu tiltalte i sagen, da han har 'mødt ham gentagne gange fra det københavnske natteliv,' sagde han og tilføjede:

- Men vi er ikke venner.

Blod på jakken

Musikeren, som blandt andet er kendt for hittet 'Søvnløs', befandt sig på natklubben, da han deltog i en fødselsdagsfest, der blev afholdt sammen med nogle svenske piger. Han faldt tilfældigvis i snak med to - nu tidligere ansatte - fra natklubben, men hurtigt blev en yngre mandlig gæst en del af snakken:

- Jeg ved ikke, hvem forurettede er, men han dukkede op ud af det blå og stod ved siden af os andre. Jeg tænkte, at han virkede rimelig 'smasket'. Man kunne ikke undgå at lægge mærke til ham, for han var en rimelig robust fyr. Han virkede aggressiv og truende, sagde rapperen i retten.

Han beskrev, at den nu tiltalte i sagen og den forurettede på et tidspunkt - med rapperens ord - 'spinnede rundt' og gik mod bagindgangen, hvor han fulgte efter.

- Da jeg kom ud, kunne jeg se, at tiltalte og forurettede holdt fast i hinanden. Så jeg prøvede at få ham væk, forklarede rapperen.

Han sagde endvidere, at han prøvede at skille de to ad. 30 sekunder efter kom to vagter til, og han fik besked på at forlade baggården.

I den forbindelse pådrog Oliver Kesi sig blod på sin jakke. Det var blandt andet derfor, at han i første omgang blev sigtet i sagen. Sigtelsen bortfaldt dog kort efter.

Hævede hænder

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Nima Nabipour, fremviste billeder af Oliver Kesis hænder, som blev fotograferet lige efter hændelsen. På billedet mente forsvarsadvokaten, at der var tegn på hævelse efter formodede slag.

- Har du tit hævede hænder, spurgte Nima Nabipour Oliver Kesi om.

- Altså nu går jeg jo til boksning, så ja, det kan jeg godt ha', fortalte rapperen, der måtte op og vise sine hænder til dommeren.

Efter fremvisningen af de ti fingre var afhøringen af rapperen i retten slut.

Dommeren forsikrede den 27-årige musiker om, at han kunne få 80 kroner som godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for vidneforklaringen i retten.

- Fedt, replicerede Nørrebro-rapperen og smuttede ud ad døren.

Sagens offer, den yngre mandlige gæst, havde fået alvorlige skader, da politiet kom til stedet. Han mistede bevidstheden, hostede blod op og måtte have livreddende førstehjælp fra politiet, til ambulancen nåede frem.

Sagen fortsætter i næste uge med dom senere på måneden.