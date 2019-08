Stjernes date dukkede aldrig op - fundet dræbt dagen efter

18 år.

Så lang tid skulle der gå, før der blev sat punktum i en frygtelig drabssag i Hollywood. I 2001 havde Ashton Kutcher aftalt en date med Ashley Ellerin.

Hollywood-stjernen dukkede op på hendes adresse, men hun åbnede aldrig. Dagen efter blev den 22-årige kvinde fundet dræbt, og onsdag blev Michael Gargiulo med tilnavnet 'Hollywood Ripper' kendt skyldig i drabet .

Den 43-årige amerikanske mand er også kendt skyldig i et andet drab på en 32-årig kvinde fra hans opgang. I 2005 blev hun slået ihjel med en kniv, mens hun sov.

Tre år senere klappede fælden dog for drabsmanden.

I 2008 forsøgte han at slå en 26-årig kvinde ihjel, men hun formåede at vriste sig fri, da hun pludselig vågnede med Michael Gargiulo ovenpå sig.

Efterfølgende gik hun til politiet, der kunne anholde 'Hollywood Ripper'.

Kutcher har barn med skuespillerinden Mila Kunis. Foto: AP

Gik i panik

Foruden den heltemodige kvinde vidnede Ashton Kutcher også i retten, og her forklarede han om den skæbnesvangre dag.

- Jeg bankede på døren, og der var intet svar. Jeg bankede på endnu engang, og igen var der intet svar. På det tidspunkt antog jeg, at hun var smuttet, at jeg var for sent på den, og jeg troede, hun var sur, fortalte han fra vidneskranken ifølge CBS News.

Derudover har Ashton Kutcher fortalt, at han så ind ad vinduet og så noget, som han troede var vinpletter på gulvet. Det fandt han ikke alarmerende, da de havde holdt stor fest ugen forinden, så han forlod stedet igen.

- Jeg kan huske den næste dag. Efter jeg hørte, hvad der var sket, tog jeg ned til betjentene og sagde; 'Mine fingeraftryk er på døren'. Jeg panikkede.

Kutcher har også været gift med Demi Moore. De blev skilt i 2013. Foto: AP

Angrebet bagfra

Ashton Kutcher var i kontakt med Ashley Ellerin, da han ringede til hende om eftermiddagen, imens han var ved at filme 'That 70's Show'. Han talte senest med hende klokken 20.24 samme aften, hvor hun var på vej ud af badet.

Ellerin blev angrebet bagfra af Gargiulo, da hun kom ud af badet. Omkring 22.45 ankom Ashton Kutcher.

- Vi mener nu, at der er bevis for, at det var blod, han så, siger anklager Daniel Akemon.

Ellerin blev fundet stukket ihjel af sin sambo den næste morgen. Man fandt 47 knivstik på hendes krop.